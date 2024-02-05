7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف لطيران الاحتلال على وسط غزة

أفاد إعلام فلسطيني، بوقوع 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "غارات واشنطن لن تحقق التهدئة.. الصحافة الغربية تطالب بإنهاء الحرب في غزة".

وسائل إعلام عالمية عديدة أفردت تحليلات تكشف عن عدم جدوى الضربات الأمريكية الانتقامية في اليمن والعراق وسوريا بشأن ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحت عنوان "القصف الجوي الأمريكي لن يحقق تهدئة بل إنهاء الحرب في غزة يؤمن ذلك"، كان تقريرا أبرزته صحيفة وول ستريت جورنال.

وتعزو الصحيفة السبب في إشعال فتيل الأزمة إلى أمريكا وإيران وحلفائها، في أعقاب السابع من أكتوبر والذي جاء ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى والاقتحامات المستمرة لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

