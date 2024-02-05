الكرملين : الاستيلاء على الأصول الروسية يقوّض أسس الأنظمة الاقتصادية

أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الكرملين أكد أن الاستيلاء على الأصول الروسية سيقوض أسس جميع الأنظمة الاقتصادية.

وأضاف أن مجموعة السبع تتطلع إلى الأصول الروسية كضمان لجمع الأموال لأوكرانيا وإذا تم اتخاذ الخطوة ستكون غير قانونية.