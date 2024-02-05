قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن احتجاجات المزارعين تدخل يومها العاشر في معظم أنحاء اليونان، خصوصا في وسط وشمال البلاد.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الجرارات الزراعية متواجدة بالطرق العامة، ومن المقرر أن تتحرك في مسيرة نحو 30 جرارا زراعيا للتوجه إلى مباني الوزارات، موضحا أن رئيس الوزراء اليوناني أعلن قبل يومين إجراءات كبيرة لدعم المزارعين أهمها 10 آلاف يورو للحيازة الزراعية الواحدة، وتخفيض الضرائب وإعادة هيكلة الديون والقروض على المزارعين، ولكن العديد من المزارعين يرفضون هذه القرارات ويقولون إنها قليلة للغاية ويقولون إن الخسائر على الحيازة الواحدة تتجاوز 150 ألف يورو.

وتابع: "وإلى الآن ليس هناك أي اتفاق بين المزارعين والحكومة اليونانية، ولكن هناك رغبة من الطرفين للتوصل إلى اتفاق، وما زال المزارعون يشتكون من زيادة الأسعار في السماد والأيدي العاملة وزيادة تكلفة الإنتاج".