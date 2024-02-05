تحذير خطير من روسيا بشأن نوايا الغرب استخدام أصولها المجمدة كضمان لأوكرانيا

حذر الكرملين الغرب من استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لأوكرانيا؛ معتبرا أن الاستيلاء على الأصول الروسية سيقوض أسس جميع الأنظمة الاقتصادية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، حذر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، الغرب من أن أي محاولة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لجمع الأموال لأوكرانيا، ستكون "غير قانونية وتقوض النظام الاقتصادي العالمي بأكمله".

وجاءت تحذيرات بيسكوف بعد تقرير بلومبرج الذي يفيد بأن دول مجموعة السبع تفكر في استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لجمع الأموال لأوكرانيا.

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز، يوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي، خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سبق أن أوضح مصدر مطلع، أن إيطاليا تعتزم- خلال رئاستها للمجموعة العام الحالي- التصدي للتصورات المتزايدة بأن روسيا تنتصر في أوكرانيا، وأن الغرب سئم من الحرب.

وتستضيف إيطاليا في يونيو قمة المجموعة، التي تضم أيضاً الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا.



وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الخميس الماضي، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 اتفقت على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا.