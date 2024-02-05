عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر: الاحتلال اقتاد المديرين العام والإداري لمستشفى الأمل لجهة غير معلومة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال يستدعي المديرين العام والإداري لمستشفى الأمل في خان يونس واقتادهما إلي جهة غير معلومة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاستدعاء جاء عقب إبلاغنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموافقة الاحتلال على توفير ممر أمن للسماح بخروج النازحين من المستشفي.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت، اليوم، التصريحات والمواقف التي يواصل بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الإدلاء بها بشأن تعميق وتعزيز الاستعمار في أرض فلسطين، ومحاولاته التضليلية لربط الاستعمار، سواء في القطاع أو الضفة بالبعد الأمني.

واستنكرت الخارجية في بيانها، تصريحات "سموتريتش" بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من المستوطنين المتطرفين، واعتبرتها استخفافًا بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستعمار وقلبًا لحقائق الصراع التي باتت أبسط أبجدياتها تؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستعمار فيها لا تحقق الأمن لأحد، وإنما تؤدي إلى المزيد من التصعيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

الرذيلة بالفلوس .. جريمة أخلاقية في سوهاج

ترشيحاتنا

زيدان يقترب من خلافة يورجن كلوب في قيادة ليفربول

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

خبر سعيد للمسنين بشأن المعاشات | هل تطبق الزيادة الجديدة قبل رمضان؟

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

التفاصيل الكاملة لـ وفاة أمنية رجب نائبة البرلمان في حادث تصادم بالمنيا

قرار عاجل لـ البرلمان الليبي بسبب أزمة المياه الجوفية في زليتن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

رافقته زوجته.. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ