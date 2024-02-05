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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب فلسطيني يبحث عن عائلته بعد اعتقاله في سجون الاحتلال 45 يوما

غزة
غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول معاناة أهالي قطاع غزة، وذلك تحت عنوان «طبيب فلسطيني يبحث عن عائلته بعد اعتقاله في سجون الاحتلال لمدة 45 يوما».

وأفاد التقرير: «المآسي في غزة لا تتوقف، فكل فرد في القطاع يحمل في قلبه جرحا غائرا، إما لفقد عزيز أو لانتهاك حرية وتعذيب في السجون أو تدمير منزل كان ملاذا يقي من برد الشتاء».

وتابع: «لكن مأساة طبيب الأطفال سعيد عبدالرحمن من بيت لاهيا تحمل كل تلك الجراح الجسدية والنفسية، فبعد 45 يوما من التعذيب في سجون الاحتلال وآملا في لقاء أسرته لتخفف عنه آلامه وآحزانه، فوجئ بتغيبهم دون خبر يقين ينبئه عن مصيرهم الذي أصبح مجهولا».

وقال طبيب الأطفال سعيد عبدالرحمن، إنه لا يعرف أي معلومات عن أسرته بالمرة، متابعا: «كيف بدي أعرف وين زوجتي وأولادي؟ من ساعة ما خدوني كانوا يقصفون المكان اللي فيه زوجتي وأولادي».

غزة

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