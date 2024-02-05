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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعلن التعاقد مع سيف فاروق جعفر لمدة 3 مواسم ونصف موسم

صدى البلد

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن تعاقد نادي الزمالك مع سيف فاروق جعفر لمدة ٣ مواسم ونصف موسم.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الزمالك يعلن التعاقد مع سيف فاروق جعفر لمدة ٣ مواسم ونصف موسم".

في سياق متصل أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت هذه الفقرة التي قادها جوزيه جوميز المدير الفني للفريق  التركيز على بعض الأفكار الخططية التي يقوم البرتغالي بتحفيظها للاعبين.

وحرص المدير الفني للفريق على إلقاء أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب لمنح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية شارك فيها جميع اللاعبين من خلال تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات،  تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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