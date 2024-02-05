أسعار دخول الأهرامات للأجانب والمصريين، يبحث عنها كثير من زوار مصر ، لقضاء زيارة منطقة آثار الأهرامات وأثارها من أهرامات خوفو وخفرع ومنكاورع وأبوالهول.



وحددت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار ، أسعار دخول الأهرامات للأجانب والمصريين، والتي يتم إتاحتها أون لاين لشراء التذاكر لتطبيق الرقمنة في المناطق الأثرية.

أسعار دخول الأهرامات للأجانب



أسعار دخول الأهرامات للأجانب والمصريين ، متاحا للحجز أون لاين أو منافذ التذاكر في منطقة أهرامات الجيزة ، والتي تقدم خدماتها للسائحين بسهولة ويسر.

وأعلنت وزارة السياحة و الآثار ، عن أسعار دخول الأهرامات للأجانب والمصريين والتي تفتح أبوابها من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساءً كالتالي :



60 جنيها للمصري ، 30 جنيها للطالب المصري ، 540 جنيها للأجنبي ، و270 جنيها للطالب الأجنبي ، وتعمل المنطقة الأثرية في الأهرامات بهذه الأسعار.



يذكر أن شهدت الأيام الماضية جدلا واسعا حول مشروع دراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية التي تمثل الكساء الخارجي لهرم الملك منكاورع.



وعلى أثر ذلك أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية عدداً من كبار العلماء المتخصصين في الآثار لاسيما الأهرامات، والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم. وكان مشروع الترميم قد أثار حالة من الجدل مؤخرا.

كما ستقوم اللجنة، بعد الانتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي قاموا بها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في المشروع من عدمه، على أن يتضمن التقرير أيضا كافة الإجـراءات والخطوات الواجب إتبـاعها للتنسيق المطلوب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) في هذا الشأن.

كما ستقوم اللجنة برفع هذا التقرير للعرض على وزير السياحة والآثار لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منكاورع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع.

وسوف يتولى المجلس الأعلى للآثار إمداد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع، حتى يتسنى لها إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل.

وفور الانتهاء من أعمال اللجنة وعرض التقرير على الوزير، سيتم تنظيم مؤتمر صحفي عالمياً للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة والقرار الذي أتُخذ حيال البدء في المشروع من عدمه.