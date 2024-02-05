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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ برنامج "التعليم من أجل الغد"

محافظ بني سويف الدكتور
محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مع مسئولي التعليم سير البرنامج التدريبي الذي تعقده مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحت شعار "التعليم من أجل الغد" والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي يستهدف تطوير الأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية من خلال التنمية المهنية المستدامة القائمة على أداء المعلم.


في سياق متصل، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عبدالتواب، سير العمل في البرنامج من خلال زيارته لقاعات التدريب بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية.

وتضمنت الزيارة فتح باب الحوار مع المتدربين حول محاور الحقيبة التدريبية، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب مما ينعكس على مستوى العملية التعليمية، وتوفير كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المتدربين لخروج التدريب بالشكل المطلوب.

وأكد وكيل الوزارة، في بيان اليوم، على أهمية البرنامج التدريبي في إحداث التغيير المنشود من أجل تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي إلى جانب تطوير القدرات في جميع الجوانب المعرفية والمهارية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية.

من جانبها، أوضحت مدير إدارة التدريب بالمديرية غادة عبدالرؤوف أن برنامج "التعليم من أجل الغد" تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يتضمن عدة محاور منها، المحور الأول التعلم المتمركز حول الطالب خلال النظام التعليمي الجديد وأثره في تنمية المهارات الحياتية، المحور الثاني يتناول دور المعلم في خلق ثقافة إيجابية للفصل ومجتمعات التعلم، فيما شمل المحور الثالث خصائص التقويم التكويني وأنواعه واستراتيجياته وأساليب دمجه في الحصة.

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