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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر وئيس الأركان

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة نماذج من ضبطيات قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية ، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجهود المبذولة فى إحكام السيطرة الأمنية عبر المنافذ والنقاط الحدودية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

قائد قوات حرس الحدود

وإستمع رئيس الأركان إلى شرح تفصيلى من اللواء أح محمـد عز الدين جحوش قائد قوات حرس الحدود تضمن ملابسات الضبط والإجراءات القانونية المتخذة حيال المضبوطات ، مشيداً بالنجاحات المتتالية التى تحققها قوات حرس الحدود أثناء تنفيذ المهام المختلفة والتصدى بكل إصرار وعزيمة للعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى.

رئيس الأركان

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال حرس الحدود ، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والإستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بإعتبارهم عيون مصر الساهرة التى تحمى حدود الوطن وتصون مقدساته .

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس الأركان قوات حرس الحدود حرس الحدود الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة قائد قوات حرس الحدود الفريق أول محمد زكى

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