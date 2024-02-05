رئيس المجلس الرئاسي الليبي يُشارك في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي

شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الإثنين بالعاصمة الكونغولية برازافيل، في اجتماع اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، بدعوة رسمية من الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نجيسو، الذي يترأس اللجنة.

ويُشارك في أعمال الاجتماع رئيس جزر القمر، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب أمين جامعة الدول العربية، ورئيس الوزراء الجزائري، وقادة دول الجوار الليبي، أو من يمثلونهم، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وممثلي رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في اللجنة الإفريقية المعنية بليبيا.

ويُعد هذا الاجتماع قمة مصغرة تسبق الترتيبات لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده في سرت منتصف أبريل المقبل.