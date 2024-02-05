عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حصار أمني في الصاغة.. كواليس مطاردة مافيا الذهب لمنع رفع اسعاره

صدى البلد

وسط المحلات المزينة بـ"الفاترينات" المليئة بالمعدن اللامع في منطقة الصاغة تنتشر سيارات الشرطة التي تتمركز خلال الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية على "مافيا الذهب".. منذ تفجير الجهات الرقابية قضية الذهب الكبرى والقبض على عتاولة تجارة الذهب تقوم الجهات الأمنية بحملات يومية لاحكام السيطرة على تلك التجارة باهظة الثمن بعدما تسبب عدد من المضبوطين في ارتفاع اسعار الجرام. 

مافيا الذهب

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن القاء القبض على إمبراطور الذهب الشهير "ر .ع" كشف عن عدد من كبار التجار ورجال الأعمال يتشاركون معه في عمليات تسعير الذهب وربطه بسعر الدولار في السوق السوداء، ومنهم رجل الأعمال الشهير "ه .ا" والشقيقان "ر ج"، و"م ج" ومعهم عدد آخر بلغ نحو 13 تاجرا، وكانوا يحددون سعر الجرام من الذهب على سعر يحددونه بأنفسهم للدولار وصل إلى 61 جنيها في السوق السوداء.

وكشفت المصادر أن هاتف إمبراطور الذهب كشف عن قائمة بأسماء من يتعاملون معه في القاهرة والمحافظات، كما كشف عن عدد من "الدهابة" في محافظة أسوان ثبت أنهم يعملون معه ولصالحه في تهريب الذهب الخام، والتنقيب عنه بدون ترخيص من السلطات، ويتولى إمبراطور الذهب إخفاءه بعد ذلك في مخازن تابعة له في مناطق بالجيزة والقاهرة، ويتولى حراستها عشرات من العاملين معه بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية.

الشرطة في الصاغة 

وعقب القبض على عدد من كبار التجار والتحقيق معهم، شنت الأجهزة الأمنية حملات ومداهمات على محالهم في منطقة الصاغة والجمالية والحسين، للتأكد من عدم الغش، خاصة بعدما ترددت معلومات عن وجود ذهب مغشوش في الأسواق مطلي بالنحاس، والتأكد كذلك من الموازين والأدمغة والأعيرة.

وكشفت المصادر أن هناك عددا آخر من شركاء مافيا وأباطرة الذهب يقيمون خارج البلاد، وساهموا جميعا بممارساتهم في وصول الأسعار لأرقام قياسية دفعت شعبة الذهب لتحذير المواطنين من الشراء.

 

txt

والدته رفضت خطيبته.. عامل يشعل النار في جسده بالجيزة

txt

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان

ذهب مغشوش

وآخر حملات وزارة الداخلية لانهاء سيطرة مافيا الذهب وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية التي تعمل في هذا المجال بطرق غير شرعية، وأدت لارتفاع سعر المعدن الأصفر في الأسواق ووصوله لأرقام قياسية اسفرت عن ضبط 4 أشخاص من بينهم اثنان شركاء فى محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر جنوب البلاد، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية مختلفة الأحجام بوزن 5.570 كيلوغرام غير مدموغين.

واعترف المتهمان باستلام كميات الذهب المضبوطة من أحد الأشخاص بمحافظة الأقصر لتسليمها لآخر صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وباستدعاء الأخير أقر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين، وقيامه بدفع 8 ملايين جنيه مقابل المضبوطات لكنه أنكر معرفته بمصدرها.

وأكدت الداخلية أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الأقصر حيث تم ضبط المتهم الآخر مصدر المضبوطات، وبمواجهته اعترف بشراء السبائك من شخصين مقيمين بمحافظة أسوان، مضيفة أنه على الفور تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من القطع الذهبية.

واعترف المتهمون بقيامهم بتجميع الذهب والفضة من منقبي الجبال، وسبكها بمعرفتهما، كما تم بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة.

مافيا الذهب مطاردة مافيا الذهب حصار أمني في الصاغة الصاغة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

الداخلية تكشف التفاصيل.. مدير شركة يتاجر في المخدرات ويغسل 120 مليون جنيه

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

موضوعات متعلقة

والدته رفضت خطيبته.. عامل يشعل النار في جسده بالجيزة

قطار الصعيد يدهس سيارتين.. مصرع شخصين على مزلقان العياط

ضيع بصره.. المشدد 3 سنوات لشاب أصاب جاره بعاهة مستديمة في العجوزة

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان

استولى على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة.. تأجيل محاكمة جمال اللبان

راجل و3 ستات.. حكاية عصابة الاستيلاء على تبرعات الأيتام بالوراق

بعد حادث عرابي.. تريلا تصطدم بكوبري مشاة في ميدان لبنان

خلص على صديقيه في أسبوعين.. كواليس جريمة "تركي" في نيل ٱطفيح

ترشيحاتنا

50 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سعر الدولار.. فيديو

رئيس الوزراء يناقش سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة

اتصال هاتفي عاجل بين بوتين والشيخ محمد بن زايد.. تفاصيل

فوزي لقجع يصدم الفيفا والاتحاد الأفريقي بشأن موعد كأس الأمم

أحمد موسى يعلن مفاجآت سارة للمصريين بشأن الاقتصاد.. فيديو

بعد كثافات الذروة.. استقرار حالة المرور على الطرق والمحاور الرئيسية | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه تورم القدمين مؤشر لأمراض خطيرة

بمجوهرات لافتة.. أنغام تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

بعد حملات المقاطعة.. مطعم أمريكي شهير يعلن تضرر أعماله في الشرق الأوسط

فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ