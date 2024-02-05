والدته رفضت خطيبته.. عامل يشعل النار في جسده بالجيزة

أشعل عامل نظافة، النيران في نفسه ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الثانية عقب رفض والدته وشقيقته ارتباطه وخطبته من إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفي كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "حسام م"، 23 سنة، عامل نظافة، مصابا بحروق من الدرجة الثانية ومقيم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والدة وشقيقة المصاب، وبسؤالهما أقرا بقيام المصاب بمحاولة إنهاء حياته بإضرام النيران بجسده بعد سكب مادة قابلة للاشتعال "جاز" على ملابسه بسبب رفضهما خطبته من حبيبته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.