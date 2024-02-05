عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

والدته رفضت خطيبته.. عامل يشعل النار في جسده بالجيزة

صدى البلد

أشعل عامل نظافة، النيران في نفسه ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الثانية عقب رفض والدته وشقيقته ارتباطه وخطبته من إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفي كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "حسام م"، 23 سنة، عامل نظافة، مصابا بحروق من الدرجة الثانية ومقيم بدائرة المركز. 

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والدة وشقيقة المصاب، وبسؤالهما أقرا بقيام المصاب بمحاولة إنهاء حياته بإضرام النيران بجسده بعد سكب مادة قابلة للاشتعال "جاز" على ملابسه بسبب رفضهما خطبته من حبيبته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

 

txt

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان

txt

بعد حادث عرابي.. تريلا تصطدم بكوبري مشاة في ميدان لبنان

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

والدته رفضت خطبته عامل يشعل النار النيران في جسده الجاز اوسيم الجيزة حبيبته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

موضوعات متعلقة

قطار الصعيد يدهس سيارتين.. مصرع شخصين على مزلقان العياط

ضيع بصره.. المشدد 3 سنوات لشاب أصاب جاره بعاهة مستديمة في العجوزة

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان

استولى على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة.. تأجيل محاكمة جمال اللبان

راجل و3 ستات.. حكاية عصابة الاستيلاء على تبرعات الأيتام بالوراق

بعد حادث عرابي.. تريلا تصطدم بكوبري مشاة في ميدان لبنان

خلص على صديقيه في أسبوعين.. كواليس جريمة "تركي" في نيل ٱطفيح

قوت الغلابة خط أحمر.. كيف تواجه الداخلية حيتان الاحتكار في الأسواق؟

ترشيحاتنا

1000 دولار.. البنك الأهلي يطرح فيزا بحد أقصى للسحب اليومي

وزير مالية الاحتلال يهاجم أمريكا: أي عقوبات على المستوطنين فهي ضد إسرائيل

تفاصيل مباحثات وزيري الخارجية الإيراني والسوداني في طهران

بروتوكولات تعاون مثمرة .. مصر للطيران تشارك فى معرض ميلانو السياحي BIT

قبل انتهائه.. إقبال كبير على سور الأزبكية بمعرض القاهرة للكتاب

بعد 5 شهور زواج.. عروس أمام محكمة الأسرة : مش عايزاه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

رئيس الأركان يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

جيبة جلد فوق الركبة.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ