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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جذبت الأنظار إليها.. من هي بشرى كربوبي الحكمة العربية في أمم أفريقيا؟

بشرى كربوبي
بشرى كربوبي

جذبت الحكمة العربية بشرى كربوبي، الأنظار إليها خلال مباريات كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، كأول حكمة عربية تدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية.

كربوبي ضابطة الشرطة هي الحكمة العربية الوحيدة من بين الحكام السيدات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في ساحل العاج.

يذكر أنه في عام 2022، دخلت الرواندية سليمة موكانسانجا التاريخ عندما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية للرجال في الكاميرون.

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من هي بشرى كربوبي؟

عادلت بشرى كربوبي، إنجاز نظيرتها الرواندية سليمة، عندما قادت فريقاً مكوناً من حكام نساء فقط، خلال المباراة التي فازت بها نيجيريا على غينيا بيساو في دور المجموعات.

بشرى هي حكمة كرة قدم دولية، وشرطية بمدينة مكناس شمال المغرب، وتعد أول امرأة من شمال أفريقيا تحكّم في بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال.

وتقول كربوبي: "كوني شرطية فهذا يعني بالنسبة لي تطبيق العدالة.. كحكم، أنا من يطبق القانون وهذا أمر جيد ومربح للطرفين، لأنها وظيفتي وشغفي وهما مرتبطان ببعضهما البعض".

وتقول عن مشاركتها: "لدي مشاعر فياضة إنه شرف لي ولعائلتي ولبلدي وللنساء الأفريقيات بشكل عام"، مضيفة صاحبة الـ 36 عاماً، أن هويتها لا تتشكل فقط من وظيفتيها.

وأردفت: "صحيح أنني في العمل ضابطة شرطة، وفي الملعب حكم. لكن في المنزل، أنا امرأة، أنا سيدة المنزل وأم لابنة".

كيف أصبحت حكمة كرة قدم؟

في صباها، أحبت كربوبي لعب كرة القدم لكنها توقفت بسبب عدم وجود كرة قدم للسيدات منظمة في ذلك الوقت، لذلك قررت الخوض في إدارة المباريات حيث رأت المزيد من الفرص كحكم.

واجهت كربوبي مقاومة من عائلتها في سعيها لتحقيق أحلامها، حيث قالت لهيئة الأمم المتحدة للمرأة العربية، عام 2021: "نشأت في بلدة محافظة صغيرة؛ لذلك، كان من الصعب على عائلتي أن تتقبل حقيقة أنني أريد مواصلة مسيرتي المهنية في الرياضة".

كان إخوتها أكبر عقبة أمامها، وذات مرة عثروا على علم عملها كمساعدة للحكم ومزقوه، الأمر الذي أبكاها، لكنها قامت وأصلحت العلم الممزق وواصلت التدريب.

لكن في عام 2007، شاهدها والدها وهي تحكّم مباراة للسيدات، ومنذ ذلك الحين حصلت على الدعم لمتابعة المسار الذي اختارته. وهي اليوم رائدة للمرأة العربية في هذا المجال.

وإلى جانب كونها أول امرأة عربية تدير مباراة للرجال في عام 2020، تعد كربوبي أيضاً أول امرأة أفريقية تتأهل كحكم الفيديو المساعد (الفار) (VAR).

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