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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إقالته.. تقرير روي فيتوريا عن منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

صدى البلد

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، تصريحات روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري سابقاً. 

وكتب عبر فيسبوك: "تقرير فيتوريا 
-منتخب مصر في ال4 مباريات يملك أفضل معدل تهديف

-منتخب مصر أكثر منتخب خلق فرص وارسل عرضيات وقطع الكرة في ملعب المنافس ويملك ارقام جيدة على مستوى الاستحواذ

-كل الأهداف التي دخلت مرمي المنتخب جاءت عكس سير المباريات وفي حالة عدم تحقيقنا الفوز لا أحد ينظر للأرقام.

-تعرض لاعبو المنتخب لإصابات قوية ومؤثرة محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور والثنائي تريزيجيه وعمر مرموش قبل المباراة الأخيرة

-عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوي والحالة المتوقعة منهم

-درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة اثروا بشكل سلبي على مردود الفريق". 

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد، وكذلك الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية، مع توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، ما يلي:

- توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون.

- دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

 

 

- الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

- الموافقة على عقد بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

 

 

اتحاد المصري لكرة القدم الإعلامي مهيب عبد الهادي المدير الفني للمنتخب المصري بطولة أمم إفريقيا برتغالي روي فيتوريا فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر منتخب مصر

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