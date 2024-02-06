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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصدر مسؤول ينفي استهداف إسرائيل لشاحنة مساعدات مصرية.. ومفاجآت سارة من الحكومة للمواطنين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

 

حماية المستهلك: توجيهات بالتواجد مع المواطنين في الشارع لمنع حجب السلع.. فيديو
 
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الأسعار تشهد ارتفاعات كبيرة بدون مبرر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك توجيهات بالتواجد مع المواطنين في الشارع".

الضرب بيد من حديد.. أحمد موسى يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على حملات أعضاء جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق بالجيزة.


متحدث الوزراء: الإفراج عن احتياجات مصانع الأدوية الموجودة بالجمارك.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على توفير الاحتياجات الأساسية لصناعة الأدوية وذلك خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.
 

ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن دور محمد صلاح في اختيار مدرب المنتخب
استبعد الناقد الرياضي هاني عبدالنبي، أن يكون محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي دور في اختيار خليفة روي فيتوريا مدرب منتخبنا السابق.

وقال "عبدالنبي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، "من العيب إننا كدولة أو اتحاد في حجم الاتحاد المصري لكرة القدم نقول إن هناك لاعبا يتدخل بشكل مباشر في اختيار المدرب".

وأوضح الناقد الرياضي "يمكن أن يؤخذ برأي اللاعب في الحصول على خدمات المدرب الكفء الجيد، ولكن القرار دائما يكون مصدره اتحاد الكرة".

وذكر أن هدف اتحاد الكرة المصري هو الصعود إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، مشددًا على أنه ملزم باختيار المدير الفني الأجنبي الأفضل لمنتخبنا، حتى يقوده إلى الصعود. 

مصدر مصري مسؤول ينفي استهداف إسرائيل لشاحنة مساعدات مصرية بشمال غزة

نفى مصدر مصري مسؤول، لقناة القاهرة الإخبارية، تقارير إعلامية إسرائيلية عن خطة تدرسها تل أبيب لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بمنطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به القناة.

التموين تكشف تفاصيل هامة للمواطنين عن الأوكازيون الشتوي

أكد الدكتور أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين، أنه حتى الآن ليس هناك رصد حقيقي لعدد المحلات المشاركة، والإقبال كبير من قبل التجار على الدخول في الاوكازيون الشتوي، وهي مصلحة للتاجر والمواطن.

وقال “أبو الفضل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري” عبر فضائية “المحور"، إن أي شكوى يتم رصدها حول الأسعار في الأوكازيون الشتوي يتم التعامل معها بكل حزم، مؤكدا أنه يمكن للمواطن أن يسجل الشكوى هاتفيا عن طريق الخط الساخن 19588.

وتابع مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين، أنه لا بد على أصحاب المحلات وضع سعرين على السلع، وهي السعر قبل الخصم، والسعر بعدها، ولا بد أن يكون السعر مناسب للجمهور.

وأشار إلى أن من يقدم نسبة وهمية وسعر وهمي عقوبته تتراوح بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه.
 

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن المستهلك المصري أصبحت تحكمه مخاوف، ما بين الشراء خلال الفترة الحالية، وما بين البيع خوفا أن ينخفض السعر. 

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري"، عبر فضائية “المحور”، أن عيار 21 وصل إلى 3200 جنيه، في حين أنه كان خلال الأسبوع الماضي 3800 جنيه، مؤكدا أنه لا نستطيع الحكم على الأسعار خلال …
 

توفير السلع قبل رمضان.. الحكومة تكشف مفاجآت سارة للمواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع اليوم كان لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضخ مزيد من السيولة النقدية من أجل انخفاض أسعار السلع.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن رئيس الوزراء أكد أن هناك تنسيقا بين المؤسسات للعمل على ضبط الأسواق، كما أنه تم مناقشة بعض التحديات التي تعيق انخفاض أسعار السلع، مؤكدا أنه تم التأكيد على ضرورة توفير المواد الخام للصناعة.

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