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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنظيم الوقت والاهتمام بالصحة النفسية.. خبير تعليم يكشف لـ صدى البلد طرق التحضير لامتحانات الثانوية

الزميل محمد سيد مع
الزميل محمد سيد مع معلم كيمياء

أكد محمد خالد طوسون، الخبير التربوي، معلم كيمياء بأحدي المدارس الثانوية، أنه مع اقتراب امتحانات الثانوية، تتحول البيوت إلى معسكرات دراسية، ورغم أهمية هذه الفترة يمكن أن يشعر الطلاب بالضغط والانزعاج.

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ولفت الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن على الطالب استعمال كل الحواس عند المذاكرة، من أجل ضمان ثبات المعلومات بشكل جيد، وهي تقلل من نسب التشتت الذهني والتفكير في كواليس الامتحانات ومخاوف النسيان للمعلومات والمناهج التعليمية، ولن يبقى أمام الطالب سوى استكمال المذاكرة والتفكير بالدروس فقط.

تنظيم الوقت

وحث معلم الكيمياء بأحدي المدارس الثانوية، الطلاب على تنظيم وقتهم بشكل فعال، مع إيلاء اهتمام خاص للمراجعة والاستراحة، مشدداً على أهمية الحفاظ على توازن بين العمل والراحة.

تقنيات المذاكرة الفعالة

ونصح معلم الكيمياء بأحدي المدارس الثانوية، بضرورة بتبني تقنيات مذاكرة فعالة، مثل إعداد خطة مذاكرة، واستخدام الرسوم التوضيحية، وتوزيع المواد بشكل مناسب.

الاهتمام بالصحة النفسية

وشدد الخبير التربوي، على أهمية الرعاية الذاتية والاهتمام بالصحة النفسية، مشجعًا الطلاب على ممارسة الرياضة والاسترخاء.

التواصل مع المعلمين

وحث الطلاب على التواصل مع المعلمين لطرح الأسئلة وفهم المفاهيم بشكل أفضل.

المحافظة على التوازن

ودعا الطلاب إلى المحافظة على توازن صحيح بين الدراسة والاستراحة، وتجنب الإفراط في الضغط الذهني.

تقديم الدعم الأسري

ونصح الطلاب بالبحث عن الدعم الأسري والتحدث مع أفراد العائلة بمشاكلهم واحتياجاتهم.

وشدد الخبير على أهمية التفرغ للدروس والتفكير في النجاح فقط، مشجعًا الطلاب على استكمال المذاكرة بتركيز والتفكير الإيجابي

وختم الخبير التربوي بتشجيع الطلاب على الاستمتاع بفترة الاستعداد للامتحانات والنظر إليها كفرصة لتطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح.

بداية الترم الثانى لطلاب المدارس 2024

وكانت الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أعلنت عنها الوزارة مع بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 قد تحدثت عن موعد بداية الترم الثاني حيث يبدأ فى 10 فبراير 2024 وذلك عقب الإنتهاء من إجازة نصف العام والمقدرة بخمسة عشرة يوما والتى بدأت اليوم 27 يناير ومن المقرر أن تنتهى فى 8 فبراير 2024 ليبدأ الترم الثانى فى 10 فبراير 2024 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة واللغات

وكانت الخريطة الزمنية قد اشارت إلى أنه في حال تعارض إجازة نصف العام 2024 مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد موعد الإجازة.

موعد انتهاء الترم الثانى 2024 لطلاب المدارس
يبدأ الترم الثاني 2024 للمدارس عقب انتهاء إجازة نصف العام، وذلك السبت 10 فبراير 2024، وينتهى الخميس 6 يونيو 2024، طبقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى الحالى وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

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