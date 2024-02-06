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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير يقدم نصائح للطلاب استعدادا للفصل الدراسي الثاني

الخبير التربوي
الخبير التربوي

أكد محمد خالد طوسون، الخبير التربوي، معلم كيمياء بأحدي المدارس الثانوية، على أهمية روح التفاؤل والأمل لدى الطلاب الذين قد يشعرون بإحباط من أدائهم في الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن العودة إلى المدرسة يجب أن تكون بمثابة بداية جديدة للتحسين وتحقيق النجاح.

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التعامل مع الإحباط واليأس

وأشار الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أنه طبيعي أحيانًا أن يشعر الطلاب بالإحباط إذا كان مستواهم في الفصل الدراسي الأول لم يكن كما يأملون، وهنا يأتي دورنا خبراء تعليم وأباء لتشجعهم على عدم الاستسلام لليأس وفهم أنه يمكنهم تحسين أدائهم.

وصرح معلم الكيمياء بأحدي المدارس الثانوية، ببعض النصائح المهمة التي يجب أن يأخذها طلاب المدارس، خاصة طلاب الثانوية العامة، بعين الاعتبار لتحقيق النجاح في الفصل الدراسي الثاني والتأهيل للاختبارات القادمة، مشددًا على أهمية تحديد الأولويات وتخصيص أوقات للمذاكرة وحل الامتحانات، وضمان توازن جيد بين الحياة الدراسية والأنشطة الأخرى.

بناء روح التفاؤل والثقة

وشدد محمد خالد، على أهمية بناء روح التفاؤل والثقة بالنفس، حيث يجب تشجع الطلاب على النظر إلى التحديات كفرص للتعلم والتطور، وأن يفهموا أن لديهم القدرة على التحسن.

وضع أهداف وخطط تحفيزية

ولفت معلم الكيمياء بأحدي المدارس الثانوية، إلى ضرورة تحديد أهداف قابلة للقياس ووضع خطط عمل تحفيزية لتحسين الأداء، مشددًا على أهمية تحديد أهداف واقعية وتقسيمها إلى خطوات صغيرة يمكن تحقيقها.

تحفيز الاستمرارية وتحقيق النجاح

وطالب الخبير التربوي، على تحفيز الطلاب للمضي قدمًا والاستمرار في الجهود حتى في الفترات الصعبة، مشددًا على أن هذه الفترة فرصة لتحقيق النجاح من خلال الالتزام والتركيز المستمر.

تحفيز لبداية جديدة

وأختتم معلم الكيمياء بأحدي المدارس الثانوية، بدعوة الطلاب إلى استغلال بداية الفصل الدراسي الثاني كفرصة للبداية من جديد، ويشجعهم على الاستماع إلى أنفسهم والعمل بجد لتحقيق التحسين والنجاح في مسارهم الدراسي.

بداية الترم الثانى لطلاب المدارس 2024

وكانت الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أعلنت عنها الوزارة مع بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 قد تحدثت عن موعد بداية الترم الثاني حيث يبدأ فى 10 فبراير 2024 وذلك عقب الإنتهاء من إجازة نصف العام والمقدرة بخمسة عشرة يوما والتى بدأت اليوم 27 يناير ومن المقرر أن تنتهى فى 8 فبراير 2024 ليبدأ الترم الثانى فى 10 فبراير 2024 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة واللغات

وكانت الخريطة الزمنية قد اشارت إلى أنه في حال تعارض إجازة نصف العام 2024 مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد موعد الإجازة.

موعد انتهاء الترم الثانى 2024 لطلاب المدارس

يبدأ الترم الثاني 2024 للمدارس عقب انتهاء إجازة نصف العام، وذلك السبت 10 فبراير 2024، وينتهى الخميس 6 يونيو 2024، طبقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى الحالى وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

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