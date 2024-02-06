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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آلام الركبة.. الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

الوقاية من آلام الركبة
الوقاية من آلام الركبة

آلام الركبة هي شكوى شائعة وقد تكون ناتجة عن عدة أسباب. إليك معلومات عامة حول أعراض وأسباب آلام الركبة، بالإضافة إلى العلاج والوقاية،وفقا لما نشره موقع هيلثي

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أعراض آلام الركبة

ألم: قد يشعر الشخص بألم حاد أو مزمن في الركبة.
تورم: قد يلاحظ انتفاخًا في الركبة.
صلابة الحركة: قد يكون الحركة المطلوبة للركبة صعبة أو مقيدة.
تشنج العضلات: قد يحدث تشنج في العضلات المحيطة بالركبة.
صوت طقطقة أو خلع: قد يسمع الشخص أصوات طقطقة أو يشعر بالخلع في الركبة.


أسباب آلام الركبة

الإجهاد الزائد: قد يحدث ألم الركبة نتيجة للتدريب الرياضي المكثف أو القوى الزائدة على الركبة.
الإصابة: يمكن أن تتعرض الركبة للإصابة بسبب السقوط، أو الصدمة، أو الالتواء.
التهاب المفاصل: مثل التهاب المفصل الروماتويدي أو التهاب المفصل التنكسي.
تمزق الغضروف: قد يحدث تمزق في الغضروف المحيط بالركبة.
التهاب الأوتار: قد يحدث التهاب في الأوتار المحيطة بالركبة.


علاج آلام الركبة

الراحة والتقليل من الأنشطة التي تسبب الألم.
تطبيق الثلج على الركبة للتخفيف من التورم والألم.
استخدام الأدوية المسكنة للألم والمضادة للالتهابات حسب توصيات الطبيب.
العلاج الطبيعي وتمارين التقوية والتمدد لتحسين قوة ومرونة الركبة.
في بعض الحالات الخطيرة، قد يكون الجراحة ضرورية.


الوقاية من آلام الركبة

ممارسة التمارين الرياضية بشكل صحيح وتجنب الإجهاد الزائد على الركبة.
ارتداء الأحذية المناسبة واستخدام وسائل حماية الركبة عند الحاجة.
الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على الركبة.
تقوية العضلات المحيطة بالركبة من خلال التمارين المناسبة.
تجنب الحركات القوية والتلويات الزائدة للركبة.
مع ظهور أعراض آلام الركبة، يُنصحبزيارة الطبيب لتشخيص الحالة بدقة وتوجيه العلاج اللازم. قد يحتاج الأمر إلى تقييم شامل لتاريخ المرض وفحص جسدي وفحوصات إضافية مثل الأشعة السينية أو الرنين المغناطيسي لتحديد سبب الألم وتحديد العلاج المناسب.

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