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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد حفل مروان خوري في تونس.. تفاصيل

مروان خوري
مروان خوري

يستعد النجم اللبناني مروان خوري، لإحياء أحدث حفالاته الغنائية الجديدة يوم 17 شهر فبراير الحالي في تونس، ومن المقرر أن يقدم  مروان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته الرومانسية المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.
 

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان مروان خوري أغنية “أنت كما أنت” والأغنية من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.


وجاءت كلمات أغنية كالتالي /يا هيامي يا همس الغرامي
إليك يا من غمرت زوايا قلبي بودك
وتربّعت عرش الهوى، بلطفك
يا هيامي يا همس الغرامي
إليك يا من غمرت زوايا قلبي بودك
وتربّعت عرش الهوى، بلطفك
إليك يا وجدي وكياني
إليك يا كلفي وبياني
إليك أذعنت الكلمات وصوّرت الذكريات
إليك يا وجدي وكياني
إليك يا كلفي وبياني
إليك أذعنت الكلمات وصوّرت الذكريات
وبعثرت اللحظات بحثًا عنك أو القليل منك
إليك يا من غمرت زوايا قلبي بودك
وتربّعت عرش الهوى، بلطفك
ذاك المساء
وَجدتك في كل زوايا الغرف
ولم أجدك أنت، ولم أجدك أنت
وجدت صوتك عطرك ضحكتك
إلا أنت، إلا أنت، إلا أنت
وفي ذات المساء هزلت من العناء
واخترت البقاء بين جدران الماضي
ولذّة البدايات وفي تلك البدايات
وجدتك أنت وعشقتك أنت
وتهلّلت بك أنت
وإخترتك أنت
لتكون بداياتي ونهاياتي معك
أنت كما أنت
وإخترتك أنت
لتكون بداياتي ونهاياتي معك
أنت كما أنت، كما أنت
يا هيامي يا همس الغرامي

مروان خوري

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