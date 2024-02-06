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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم.. انفجارات عنيفة في اليمن.. المقاومة العراقية تستهدف ميناء إيلات.. بايدن يهدد بـ الفيتو ضد إسرائيل

اخبار العالم
اخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الجيش الأمريكي يستهدف مسيّرتين تابعتين للحوثيين في اليمن

قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن قواته نفذت غارة دفاعا عن النفس على طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في اليمن.

بسبب حقوق السكان الأصليين.. تظاهرات احتجاجية في اليوم الوطني لنيوزيلندا

سار ما يقرب من 600 متظاهر يوم الثلاثاء إلى مكان التوقيع على الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا في بلدة وايتانجي، حيث تنافست الاحتفالات الرسمية مع الاحتجاجات ضد السياسات الحكومية المقترحة التي تهدد حقوق السكان الأصليين

الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان، بأريحا.

هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن حادث غربي الحديدة باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

3 غارات.. عدوان أمريكي بريطاني على شرق مدينة صعدة

أفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة (الحوثيين) فجر اليوم الثلاثاء، بأن العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على شرق مدينة صعدة .

المقاومة العراقية تستهدف ميناء إيلات الإسرائيلي بالطائرات المسيرة

أعلنت ما تعرف باسم المقاومة الإسلامية في العراق ، الاثنين، أنها استهدفت ميناء إيلات الإسرائيلي بالطيران المسير.

إدارة بايدن تعارض مشروع قانون مستقل لتقديم المساعدات إلى إسرائيل

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وقوع انفجارات عنيفة بمدينة القاعدة اليمنية بالتزامن مع تحليق طيران مجهول

أفادت مصادر لموقع العربية نيوز بوقوع انفجارات عنيفة بمدينة القاعدة اليمنية بالتزامن مع تحليق طيران مجهول.

الإقليمي والدولي الموضوعات المهمة صدى البلد الإخباري موقع صدى البلد الإخباري

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