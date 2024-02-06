أخبار العالم.. انفجارات عنيفة في اليمن.. المقاومة العراقية تستهدف ميناء إيلات.. بايدن يهدد بـ الفيتو ضد إسرائيل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن قواته نفذت غارة دفاعا عن النفس على طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في اليمن.

سار ما يقرب من 600 متظاهر يوم الثلاثاء إلى مكان التوقيع على الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا في بلدة وايتانجي، حيث تنافست الاحتفالات الرسمية مع الاحتجاجات ضد السياسات الحكومية المقترحة التي تهدد حقوق السكان الأصليين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان، بأريحا.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

أفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة (الحوثيين) فجر اليوم الثلاثاء، بأن العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على شرق مدينة صعدة .

أعلنت ما تعرف باسم المقاومة الإسلامية في العراق ، الاثنين، أنها استهدفت ميناء إيلات الإسرائيلي بالطيران المسير.

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

أفادت مصادر لموقع العربية نيوز بوقوع انفجارات عنيفة بمدينة القاعدة اليمنية بالتزامن مع تحليق طيران مجهول.