أول تعليق من رئيس وزراء بريطانيا على إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه صدم لسماع تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان وأعرب عن أمله في أن يتمكن الملك من التعافي بسرعة بعد اكتشاف المرض في وقت مبكر.

وكان قصر باكنجهام قد أعلن يوم الاثنين إن الملك تشارلز، الذي تولى العرش منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث، سيؤجل ارتباطاته العامة للخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابة البالغ من العمر 75 عاما بشكل من أشكال السرطان.

ومن المقرر أن يصل ابن تشارلز الأصغر الأمير هاري، المنفصل عن العائلة المالكة، إلى بريطانيا قريبا، ومن المتوقع أن يصعد شقيقه الأكبر، وريث العرش الأمير ويليام، لأداء بعض واجبات الملك.

وقال سوناك لإذاعة بي بي سي "أشعر بالصدمة والحزن بسبب هذه الأخبار كل أفكارنا معه ومع عائلته و لحسن الحظ، تم اكتشاف هذا مبكرا،"

ويقال إن تشارلز يخطط لمواصلة الكثير من عمله الخاص كملك بما في ذلك اجتماعه الأسبوعي مع رئيس الوزراء، وقال سوناك إنه كان على اتصال منتظم مع الملك.

وأضاف: "سيستمر ذلك بالطبع كالمعتاد وسنستمر في كل شيء".

وقضى تشارلز الليلة في المنزل بعد بدء علاج المرض الذي قال القصر إنه "شكل من أشكال السرطان".

وتم اكتشاف المرض عندما قضى تشارلز ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي حيث خضع لإجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا الحميد.