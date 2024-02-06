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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد القس: انتظروني في الذنب وهذه مفاجأتي مع سمية الخشاب.. صور

محمد القس
محمد القس

أكد الفنان محمد القس أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "الذنب" الذي سيعرض خلال الأيام  القادمة على إحدى المنصات الرقمية، هو الإختلاف في طرح الفكرة، حيث وجد الإختلاف في الورق الذي يبحث عنه دائما والذي كتبه المخرج رضا عبد الرازق، وأنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية معا بعد فيلم "رهبة" مع احمد الفيشاوي. 

وأضاف القس أنه أنتهي من تصوير مشاهده في المسلسل مؤخرا، ويعتبره تحديا جديدا له، مشيرا إلى أنه رأى التحدى فى أعين أبطال العمل وهم هانى سلامة ودرة وماجد المصرى، ويقدم القس خلال الحلقات العشرة للعمل شخصية طبيب وبها تسليط ضوء على الجانب الإنسانى والطبى وكيفية تقديمه للشخصية من خلال صراع بين مهمته الإنسانية ومصلحته الشخصية، ويعتبر "الذنب" التعاون الاول بين محمد القس وهاني سلامة. 

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علي الجانب الآخر يقوم حاليا بالتحضير لمسلسل "100 راجل" حيث يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال شخصية صعيدية يقدمها للمرة الأولي في مشواره الفني، وهو ما يعتبره تحدي جديد له، العمل مكون من ٣٠ حلقة، من بطولة سمية الخشاب، باسم سمره ، محمود عبد المغنى وصلاح عبدالله ومن إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

وسيبدأ القس تصوير الموسم الجديد من مسلسل "موضوع عائلي" بعد عيد الفطر القادم، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزآن الأول والثاني وحصده لشهرة واسعة من الجمهور، وكان القس قد حظى بشهرة واسعة في مصر بسبب دوره في هذا المسلسل.

محمد القس
محمد القس
محمد القس
محمد القس
محمد القس
محمد القس
محمد القس
محمد القس
محمد القس
محمد القس
محمد القس
محمد القس
محمد القس
محمد القس
الفنان محمد القس هاني سلامه باسم سمرة سمية الخشاب محمد القس

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