سقوط اخصائي اجتماعى قبل ترويج 20 ألف دولار فى السوق السوداء بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على أخصائي اجتماعي، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، وضبط بحوزته 20 ألف دولار و26 ألف جنيه مصري.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بالقبض على “محمود، ر”- 44 سنة- أخصائى اجتماعى في أكتوبر، وذلك عقب تواصل المتهم مع اخرين على فيسبوك، لتغيير العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته 20 ألف دولار أمريكى و26 ألف جنيه مصرى، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.