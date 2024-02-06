راجعين من المزرعة.. مصرع عاملة وإصابة 30 في تصادم بطريق الضبعة- الأوسطي

لقت عاملة مصرعها وأصيب 30 آخرين في حادث تصادم على طريق الضبعة اتجاه الاوسطى، عقب انقلاب سيارة ربع نقل.

وكانت السيارة تحمل العمال في الصندوق الخلفي.

و أفادت التحريات أن سبب الحادث هو انفجار إطار السيارة الخلفي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتم أخطار النيابة العامة وتولت التحقيق .

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية أخطارا من عمليات النجدة، افاد وقوع حادث تصادم ومتوفية.

وعلى الفور انتقل المقدم كريم سمير رئيس مباحث الشيخ زايد والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، تبين انقلاب سيارة ربع نقل يقودها «سائق» لا يحمل سمة أي تراخيص، وأثناء سير السيارة انفجر الإطار الخلفي للسيارة مما أدى إلى انقلابها ووفاة «ايمان خالد»- 45 سنة- عاملة وإصابة 30 عامل مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم كانوا مستقلين السيارة من الخلف في الصندوق.

وتبين انهم عمال قادمين من مزرعه بنجر بطريق الضبعه متجهين إلى المنوفيه محل إقامتهم، تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى وادى النطرون، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وازاله آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن