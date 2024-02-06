صابرين تكشف سر لجوئها للقرآن بدلا من الذهاب إلى طبيب نفسى

خاص لصدى البلد ..

كشفت الفنانة صابرين عن سر عدم ذهابها إلى طبيب نفسى طوال حياتها منوها بان مسلسل "إقامة جبرية" كان هو السبب الوحيد الذى دفعها للذهاب إلى دكتور نفسى.

وقالت صابرين في تصريح لـ صدى البلد: لم أذهب الى طبيب نفسى من قبل، وأشعر أن القرأن هو طبيبى النفسى، حيث استعين به وبعلاقتى بالله فى مثل هذه الأمور فى حالة تعرضى لأى أزمة نفسية.

وأضافت أن مسلسل "إقامة جبرية" كان السبب فى ذهبى لأول مرة الى دكتور نفسى، وكنت سعيدة بالعمل فى هذا المسلسل، حيث كانت كواليسه مليئة بحالة من الدفء والمرح والجدية بين فريق العمل، واكتشفت فى هذا المسلسل هنا الزاهد التى تعد من الممثلات الموهوبات، كما أننى التقيت مرة أخرى بـ"محمد الشرنوبى" الذى تعاملت معه من قبل فى مسلسل "أفراح القبة".

صابرين

وأكدت النجمة صابرين أنها بدأت تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، لافتة إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين في تصريحات صحفية إلى أنها متحمسة جداً للعمل باعتباره من أول انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان التى تأجل التعاون معها، وأيضاً المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة.

وأوضحت صابرين أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.