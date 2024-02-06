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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صور سيلفي تتسبب في كارثة في تايلاند.. ماذا حدث

شرفة
شرفة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي  مقاطع فيديو تظهر  انهيار شرفة أحد المباني في تايلاند كانت تحمل مجموعة من النساء اللاتي كن يحاولن التقاط صور سيلفي.

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في الوقت الذي كانت فيه 12 سائحة، يلتقطن الصور على شرفة الطابق الثاني، التي تطل على حديقة في منتجع روماي ريونجام في تشيانج ماي، عندما انهار جزء من المبنى معهن بسبب الحمل الزائد.


الشرفة ليست قوية بما فيه الكفاية
وذكر أحد العاملين في الفندق: "لم يكن أحد يعرف أن الشرفة ليست قوية بما فيه الكفاية"، وتابع "كثيرون يأخذون صور سيلفي هناك، لأن المنظر الذي يطل عليه الشرفة جميل".


وأوضح تقرير لـ"فايرال بريس" أن امرأتين أصيبتا بكسور، وأصيبت امرأتان أخريتان بإصابات في الرأس، وتعرضت بقية المجموعة لكدمات وخدوش.

وأكد رئيس منطقة هانج دونج، أن المسامير التي استخدمت في توسيع الشرفة لم تكن قوية بما يكفي لحمل وزن المجموعة، مؤكدًا أن الأشخاص الذين أصيبوا في الانهيار سيتم تعويضهم

صور سيلفي

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