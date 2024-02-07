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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وليد جمال الدين: نناقش إنشاء مدينة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

صدى البلد

  قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إنه يجري حاليا مناقشة إنشاء منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وأضاف جمال الدين - خلال لقائه مع السفير التركي بمصر صالح موتلو شن- أن المنطقة الاقتصادية تضم العديد من الاستثمارات التركية مثل مصنع "هيات ايجبيت" المتخصص في المنتجات الصحية في منطقة السخنة المتكاملة، كما يجري التباحث حول تواجد كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية في منطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، أبرزها "كي سي جي" وغيرها.


وقالت المنطقة الاقتصادية - في بيان اليوم - بحث رئيس المنطقة الاقتصادية مع السفير التركي بمصر التعاون المشترك لا سيما الاقتصادي الذي يشهد زخمًا متزايدًا خلال الفترة الراهنة.
وخلال اللقاء عرض جمال الدين، ما تمنحه المنطقة لمستثمريها من ميزاتٍ تنافسية سواءً بما تملكه من 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية تتضمن 21 قطاعًا صناعيًّا مختلفا.
كما أكد حرص الهيئة على دعم مستثمريها في المناطق الصناعية التابعة كافة والتزامها بتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة لتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة.
من جانبه أبدى السفير التركي إعجابه بإمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون القائم مع مجتمع الأعمال التركي، مبديًا اعتزاز بلاده بالدور الذي لعبه ميناء العريش التابع للمنطقة في توصيل المساعدات لدولة تركيا إبان كارثة الزلزال المدمر العام الماضي.
كما أكد انفتاح الشركات التركية على تعزيز الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لا سيما في صناعات الملابس الجاهزة وقطاع المنسوجات مضيفا أن مصر أصبحت من أهم الوجهات الاستثمارية له، مشددًا على ضرورة التعاون لإطلاق خط رورو بأحد موانئ المنطقة الأمر الذي يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة سواء الوقود الأخضر أو الصناعات المغذية له مثل ألواح الطاقة الشمسية، وكذلك نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر، فضلًا عن اقتراح إنشاء مركز للتدريب المهني في منطقة القنطرة غرب الصناعية لخدمة المشروعات الجاري إنشائها التي تتطلب عمالة كثيفة مدربة على أحدث النظم التكنولوجية في الإنتاج.

 

قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة صناعية تركية هيات ايجبيت

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