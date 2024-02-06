عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يعلن اقتراب مصر من الشح المائي.. وخبراء يكشفون الحقائق

صدى البلد

أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن اقتراب مصر من حد الشح المائي. وأثارت تلك التصريحات مخاوف المصريين خاصة مع التخوفات الموجودة من تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياه.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية 

وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن الوزير صرح بأننا في مصر نقترب من حد الفقر المائي المدقع (الشديد) أى أن نصيب الفرد هو 500 متر مكعب مما أحدث قلقا  كبيرا في الشارع المصري.

وأضاف نادر نور الدين لـ"صدى البلد" أن هذا التصريح للوزير هو الثاني، لأنه صرح به من قبل ،  لكن حقيقة الأمر أن موارد مصر المائية 62 مليارا وهي 55 مليارا مياه النيل و5,5مليار مياه جوفية ومليار مطر إذا تم تقسيمها على عدد السكان 105 ملايين نسمة سيكون نصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب أى أننا نقترب من حد الفقر المائي المدقع الذي يقدر بـ 500 متر مكعب  أو أقل.

وأشار إلى أننا لا نكتفي بهذه الكمية من المياه، لكننا نعيد  استخدام حوالي 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات صرف زراعي وصرف صحي وصرف صناعي معالج، ما يرفع نصيب الفرد الى 800 متر مكعب، وحقيقي أن حد الفقر المائي هو 1000 متر مكعب ونحن تحت خط الفقر لكننا بعيدون عن الفقر المدقع.

نصيب الفرد في مصر يناسب الدول النامية 

ونوه بأن وزير الري ربما يخاطب المجتمع الدولي بحديثه بأن مصر لا تحتمل أى نقص في المياه و نصيب الفرد في مصر  يناسب الدول النامية، لكن نصيب الفرد الألف يناسب الدول الصناعيه التي تنتج طائرات وسفنا وسيارات وأجهزة كمبيوتر لكننا نستهلك في الصناعة مليارين ونصف مليار متر مكعب فقط والزراعة تستهلك 62.5 مليار .
 

طرق زيادة حصة مصر من نهر النيل 

وفي سياق متصل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الفقر المائي عندما يكون نصيب الفرد أقل من 1000 متر والشح المائي  أو الفقر الشديد أو الفقر المدقع، عندما يكون نصيب الفرد يصل الى أقل من 500 متر مكعب من المياه، ونحن الآن نصيب الفرد 530 مترا مكعبا أى أننا اقتربنا ويمكن بنهاية العام  أو في العام القادم مع الزيادة السكانية يصبح نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب فبالأرقام كلام الوزير صحيح.

وأضاف شراقي لـ"صدى البلد " أن نصيب الفرد ليس الأمر الأهم فيمكن أن يكون نصيب الفرد 2000 متر ولا يجد الأكل لأنه يتصرف بشكل عشوائي  في المياه ولا توجد تكنولوجيا فأغلب الدول التي بها مياه كثيرة فقيرة مثل الكونغو وإثيوبيا والسودان .

وتابع أننا قبل السد العالي كان نصيب  الفرد 1700 متر مكعب ولم نكن دولة عظمى، وكان عندنا فقر والناس تزرع بطريقة خاطئة، الأهم كفاءة استخدام المياه فنحن أفضل من غيرنا بكثير.

السد العالي

وأشار إلى أن نصيب الفرد الحقيقي في مصر يدخل فيه المياه الجوفية والمياه المعاد استخدامها والمياه من التحلية وبالمقارنة بدولة مثل السعودية نصيب الفرد أقل من 100 متر مكعب والكويت وغيرها من دول الخليج نجد أننا الأفضل حالا لكن ما يدعمهم أن الاقتصاد قوي فيجلبون الغذاء بالأموال ولا يحتاجون للزراعة والمياه الكثيرة، هنا الاقتصاد يعوض المياه.

وأكد أننا في مصر الدولة صحراوية والمياه محدودة ولذلك نضطر لاستخدام المياه بكفاءة أعلى ووصلنا أن نصيب الفرد الحقيقي 820 مترا مكعبا بعد المياه المعالجة التي تقترب من 20 مليار متر مكعب أى 40% من حصة مصر الرئيسية بالإضافة إلى توفيرنا المياه من خلال تبطين الترع وتطوير الري وتقليل المحاصيل التي تستهلك المياه.
 

مصر من أحسن دول المنطقة 


وأضاف أننا من أحسن دول المنطقة بسبب السد العالي وأنه لدينا بحيرة السد وخزان نتحكم من خلاله في المياه.. وعن الإنتاجية مصر من احسن عشر دول في العالم، الفدان يعطي انتاجا بما يقرب من 2 فدان ونحن نزرع ما يقرب من  عشرة ملايين فدان وانتاجها يساوي 18 مليون فدان، مثلا الارز كان منذ خمس سنوات  يعطي 2 طن والآن يعطي 4 أطنان والقمح كان يعطى 8 أرادب والآن تخطينا 20 إردبا للفدان الواحد بنفس كمية المياه والدوله تستمر في جهودها في المحافظة على زيادة كفاءة استخدام المياه.

ونوه بأنه يجب أن تكون هناك خطة لزيادة حصة مصر السنوية لأن حصتنا 55 مليارا منذ عام 1968 فهناك مشروعات في السودان وجنوب السودان لو نفذناها يمكن أن تصل حصه مصر  إلى 70 مليار متر مكعب  وأشهرها قناة جونقلي التي حفرتها مصر على طول 360 كم  وانتهينا من 260 ويتبقى 100 كم وتوقفت عندما قامت  الحرب الاهليه عام 1983 والقناة  مازالت موجوده ويمكن أن ننتهي منها في شهور قليلة ولدينا المعدات التي حفرنا بها قناة السويس الجديدة ولكن الأمر يحتاج  إلى توافق كبير ما بين الحكومه المصرية وحكومة جنوب السودان وأن يكون هناك مشروعات مشتركة مع السودان وجنوب السودان وأن يكون لدينا خطة لزيادة حصة مصر من مياه النيل. 

قناة جونقلي بجنوب السودان 

 

سد النهضة حصة مصر الشح المائي مياه المخلفات الدول النامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

رسميا.. شوبير يعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

الدعم والمساندة.. سويلم: مصر حريصة على إنجاح "المنتدى العالمى العاشر للمياه" بإندونيسيا

منتدى البحر المتوسط للمياه.. وزير الري يلتقي نظيره التونسي لتبادل الخبرات

سويلم يشارك في جلسة المائدة المستديرة الإقليمية الثانية بمنتدى البحر المتوسط للمياه

ترشيحاتنا

بعد تراجع الدولار| بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع خلال أيام

موعد ليلة الإسراء والمعراج وقصتها بالتفصيل.. أسرار المعجزة

الأردن يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس أمم آسيا

نقيب الصحفيين: نتواصل لحل أزمة الزملاء"المؤقتين" بالمؤسسات القومية

رسميا| حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني

البلشي: قدّمنا طلبات جديدة للإفراج عن الصحفيين المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من المملكة.. أحمد سعد يكشف تفاصيل منزله في السعودية | صور

الفرق كبير.. فنانة شهيرة متهمة بتقليد هيفاء وهبي

زي الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الموفرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

خست النص.. فنانة شهيرة شكلها يتحول وتثير الجدل

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ