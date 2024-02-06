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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كويكب عملاق يتحرك في اتجاه الأرض وهذا موعد وصوله

كويكب
كويكب

بحجم ملعب كرة..يتحرك كويكب عملاق نحو الأرض بحسب ما كتشف مختبر تابع لوكالة ناسا الفضائية،  ويعرف الكويكب باسم "قاتل المدينة" (City Killer)، ويصل اليوم الثلاثاء إلى أقرب نقطة من كوكبنا، على بعد نحو 1.77 مليون ميل.

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ومن المتوقع أن يتحرك الكويكب "2008 OS7" بسرعة تصل إلى نحو 41 ألف ميل في الساعة، ويبلغ عرضه نحو 890 قدمًا، أو تقريبًا بحجم ملعب كرة قدم، وفقًا لوكالة "ناسا".


ويطلق الخبراء أحيانًا على هذه الكويكبات اسم "قتلة المدن" لأنها قادرة على تدمير مدينة بأكملها إذا اصطدمت بجزء مأهول من الأرض، ولكن هذا الكويكب سيكون صغيرًا وبعيدًا جدًا بحيث لا يمكن رؤيته من دون تلسكوب، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.


وقال جيانلوكا ماسي، عالم الفيزياء الفلكية والمدير العلمي لمشروع التلسكوب الافتراضي، إنه سيكون أضعف بنحو 10 آلاف مرة من أضعف النجوم التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وسيقوم ماسي وزملاؤه بتسجيل الحدث مباشرة بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي الأمريكي اليوم.


وسيتتبع البث المباشر الكويكب "2008 OS7" في أثناء تحليقه بالقرب من الأرض، وسيتمكن المراقبون من تمييزه كنقطة صغيرة تتحرك عبر نقاط صغيرة ثابتة أخرى، تُعرف أيضًا باسم النجوم، وأضاف ماسي أن البث المباشر يستمر حوالي 45 دقيقة

كويكب

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