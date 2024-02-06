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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تارا عماد تصل مسجد الشرطة لاستقبال العزاء في والدتها الراحلة

صدى البلد

وصلت منذ قليل الفنانة تارا عماد إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لاستقبال العزاء في والدتها الراحلة التي توفيت أول أمس بشكل مفاجيء. 

 

وكان أبرز حضور جنازة والدة الفنانة تارا عماد كل من أحمد داود وسلمى أبو ضيف ويسرا وعفاف مصطفى وإنجى وجدن وريهام عبد الغفور وبسنت شوقى.

 

وكتبت تارا عماد عبر حسابها على موقع «انستجرام» من خلال خاصية الإستوري: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

 

وأضافت تارا عماد: انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد.. اللهم اغفر لها وارحمها وقبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

 

تارا عماد احمد داود الشيخ زايد بسنت شوقي سلمى ابو ضيف ريهام عبد الغفور

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