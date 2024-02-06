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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هيثم نبيل يطرح ثانى أغاني ألبومه الجديد "كان لينا ناس" .. فيديو

هيثم نبيل
هيثم نبيل

طرح المطرب هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "كان لينا ناس" على اليوتيوب، ضمن أغانى ألبومه الجديد "زى زمان" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار، وإنتاج روتانا.

تقول كلمات الأغنية : كان لينا ناس وكانوا لينا أغلي ناس كانوا الأمان دايما ورانا مهما كان كان،  ياما كان وخدنا منهم الزمان بعدنا ليه عن اللي عاشوا لينا، ليه بعدنا روحنا ليه وأب شالنا عجز انشغلنا عنه ليه ترد فيه الحياة، لو شاف ولاده حواليه مقصرين في حق أهم ناس وفي الحياة دي مشغولين، وهما كل همهم نعيشها فرحانين واما يوم نقع نجري عليهم مكسورين ندمانين، على كل لحظة كنا فيها مش قريبين وسبنا اغلى ناس وروحنا للمزيفين ندمانين، عايشين بيقتلنا الحنين مقصرين في حق اهم ناس وفي الحياة دي مشغولين، وهما كل همهم نعيشها فرحانين واما يوم نقع نجري عليهم مكسورين، بس نكتشف خلاص فات الأوان واتغيرت كتير ملامح المكان فارقونا كلنا راحوا لاجمل مكان ورغم بعدنا اتمنولنا كل خير.

 

 


كان المطرب والملحن هيثم نبيل طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل سم "دب هب" من ألبوم "زى زمان" وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.

ومن المقرر يتم طرح باقي أغاني ألبوم "زي زمان" تباعا خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم عدة أغان، يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.

يذكر أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاحا ورواجا كبيرين، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وغيرها من الأفلام ومنها "هارلي".

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