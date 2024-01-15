"دب هب" لـ هيثم نبيل تحقق 3 ملايين مشاهدة وتتصدر الأكثر بحثا.. فيديو

كانت العودة المختلفة والجريئة للمطرب هيثم نبيل من خلال أغنية "دب هب" السر وراء تصدر الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر بحثا، حيث تخطت 2 مليون مشاهدة علي تيك توك في أول أيام طرحها وتقترب حاليا من ال 3 ملايين مشاهدة.

" دب هب" تعد أولى أغنيات ألبوم "زي زمان" للمطرب والملحن هيثم نبيل وهي من كلمات كريم سامي، ولحن هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.

ألبوم "زي زمان" ل هيثم نبيل من إنتاج شركة روتانا ويحمل اسم زي زمان وهو مكن من ٩ أغاني ومن المفترض ان تطرح ثاني اغنياته خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن هيثم نبيل طرح مؤخرا عددا من التترات الناجحة مثل تتر مسلسل، "جعفر العمدة" و"البرنس"، و"لؤلؤ"، و"توبة"، و"نسل الأغراب" بالإضافة إلى فيلم "هارلي".