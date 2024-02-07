اللواء أشرف عطية يلتقى شباب المحافظات الحدودية ضمن برنامج أهل مصر

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشباب المحافظات الحدودية ، والذين يقومون بزيارة للمحافظة ضمن فعاليات البرنامج الرئاسى " أهل مصر ".

وذلك بقاعة نقابة المعلمين ، وبحضور الدكتور أحمد السهم منسق عام البرنامج بوزارة الشباب والرياضة ، والعميد محمد دنيا قائد مكتب شئون القبائل ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، فضلاً عن ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين، ومسئولى الجهات المعاونة، و 180 شاب وفتاة من محافظات مرسى مطروح والوادى الجديد وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان فى المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة.

المحافظات الحدودية

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب ، وتوجهياته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات ، وتعزيز مهارات الشباب ، مع إستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها ، ولاسيما بالمحافظات الحدودية ، والتى تمتلك العديد من المقومات المتنوعة ليتيح المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية ، والذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والدفاع لتحويل التوجيهات الرئاسية لواقع ملموس.

وأشار أشرف عطية إلى أن إستكمال برنامج " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية ، والذى يشهد مشاركة واسعة من أبنائنا طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية يساهم فى تعزيز روح الولاء والإنتماء لديهم ، وإطلاعهم على عظمة الحضارة المصرية بالمناطق والمزارات الأثرية والسياحية ، بالإضافة إلى فتح المجال أمام تبادل الخبرات والثقافات والرؤى والأفكار البناءة بين شباب المحافظات الحدودية.

هذا وقد شهدت فعاليات الحفل التى بدأت بالسلام الوطنى، والقرآن الكريم، تبادل الدروع بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان ، وتسليم شهادات التقدير لمسئولى المحافظات الحدودية والجهات المعاونة لهم ، علاوة على تقديم العروض الفنية والتراثية ، وكذا تقديم فقرات فنية لمدارس السلام أكاديمى.

