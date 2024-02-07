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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيارة وفد من الوكالة الكورية لمكتبة مصر العامة بالأقصر

صدى البلد

 

استقبل الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر وفدا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا المتمثل في ليم هيو جين مدير البرامج المتطوعين والأستاذة حنان علام مسؤل برامج المتطوعين وذلك لبحث سبل التعاون بين المكتبة والوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا ومتابعة الأنشطة القائمة بالمكتبة والخدمات الثقافية التي تقدمها للجمهور .

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وخلال اللقاء ناقش حساني كيفية توفير متطوعين كوريين لعمل أنشطة رياضية وبرامج برمجة للأطفال ونشر الثقافة الكورية لأهالي الأقصر 


وقام الوفد بجولة داخل المكتبة ومعرفة القاعات المتوفرة بها وإمكانية عمل أنشطة بداخلها

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الأقصر الخدمات الثقافية الثقافة الكورية بحث سبل التعاون رئيس جامعة الأقصر مكتبة مصر العامة مكتبة مصر

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