زيارة وفد من الوكالة الكورية لمكتبة مصر العامة بالأقصر

استقبل الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر وفدا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا المتمثل في ليم هيو جين مدير البرامج المتطوعين والأستاذة حنان علام مسؤل برامج المتطوعين وذلك لبحث سبل التعاون بين المكتبة والوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا ومتابعة الأنشطة القائمة بالمكتبة والخدمات الثقافية التي تقدمها للجمهور .



وخلال اللقاء ناقش حساني كيفية توفير متطوعين كوريين لعمل أنشطة رياضية وبرامج برمجة للأطفال ونشر الثقافة الكورية لأهالي الأقصر



وقام الوفد بجولة داخل المكتبة ومعرفة القاعات المتوفرة بها وإمكانية عمل أنشطة بداخلها

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