الأونروا: الأوضاع في قطاع غزة "كارثية".. وأعداد النازحين تجاوزت 1.4 مليون شخص

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في قطاع غزة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية وصعبة للغاية، وهناك ازدياد في أعداد النازحين، ويتم دفع السكان نحو الجنوب، موضحة أن مدينة رفح وحدها بها مليون و400 ألف نازح فلسطيني.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "هذا الكم من النازحين في مدينة رفح يخلق ضغطا كبيرا على مرافق وخدمات الأونروا، و70% من سكان قطاع غزة يعتمدون على الأونروا في خدماتهم الأساسية، منها الخدمات التعليمية والصحية ولقاحات الأطفال والأدوية وخدمات إغاثية إنسانية مهمة للغاية".

وقالت: "الوضع من سيئ إلى أسوأ نظرا للحرب الطاحنة في القطاع، وملامح المجاعة بدأت في الظهور أكثر فأكثر، ومنطقة مدينة غزة لا تستطيع فرقنا الوصول لتلك الأماكن لإيصال المساعدات الغذائية، والأمر صعب للغاية على فرقنا".