نصائح تساعد على تنظيم نوم طفلك قبل بداية الدراسة

تحتار أغلب الأمهات فى تنظيم نوم أطفالها قبل المدارس فمن المعتاد عليه أن الأطفال يسهرون كثيرا فى الإجازة ولا يوجد جدول ثابت لتنظيم الحياة مثل أيام الدراسة، لذلك نقدم بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تنظيم نوم طفلك قبل بدء الدراسة بحسب ما نشره موقع إكسبريس:

جدول زمني منتظم: حاول تحديد جدول زمني ثابت لوقت النوم والاستيقاظ لطفلك، قم بتحديد وقت محدد للذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الصباح وحاول الالتزام بهذا الجدول حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

تهيئة بيئة النوم المناسبة: قم بتوفير بيئة هادئة ومريحة في غرفة نوم طفلك. قم بتجهيز سرير مريح واعتماد إضاءة خافتة. قد يكون من المفيد أيضًا استخدام سماعات أذن لتقليل الضوضاء الخارجية المزعجة.

روتين النوم: قم بتطبيق روتين النوم الهادئ والمنظم قبل الذهاب إلى الفراش. قد يشمل ذلك تناول وجبة خفيفة قبل النوم، وقراءة قصة مهدئة، وتنفيذ نشاط مريح مثل الاسترخاء أو التنفس العميق.

تقييد الشاشات قبل النوم: قم بتقييد استخدام الشاشات (مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفزيون) قبل النوم. الأنشطة المرتبطة بالشاشة يمكن أن تؤثر على نوعية النوم وتصعب الاسترخاء.

ممارسة النشاط البدني: حاول تشجيع طفلك على ممارسة النشاط البدني خلال النهار. قد يساعد ذلك في إنفاق الطاقة الزائدة وتعزيز النعاس في الليل.

تجنب المنبهات المنبهة: قم بتجنب تناول المنبهات المنبهة مثل الكافيين قبل وقت النوم، حيث يمكن أن يؤثر على النوم ويجعل الطفل أكثر انتباهًا ونشاطًا.

تهيئة جسم الطفل للنوم: قم بتهيئة جسم طفلك للنوم من خلال إنشاء أجواء مريحة قبل النوم. قد يشمل ذلك الاستحمام بماء دافئ، وارتداء ملابس مريحة، وتنفيذ تمارين الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق.

من الأهمية بمكان أن تكون مستمرًا في تطبيق هذه النصائح على مدار الوقت لإقامة عادات نوم صحية لدى طفلك، قد يستغرق بعض الوقت قبل أن ترى تحسنًا في نمط النوم، لذا يجب أن تظل مرنًا وملتزمًا وتتحلى بالصبر، إذا استمرت المشاكل في النوم، قد تكون من الجيد استشارة طبيب الأطفال أو اختصاصي النوم للحصول على المشورة والمساعدة المناسبة.