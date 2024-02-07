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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محور النعناعية بكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم بجولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير وتوسعة ميدان كيتشنر بحي ثان طنطا

وتابع المحافظ جولته بتفقد عددا من شوارع كفر الزيات ، للاطمئنان على المستوى العام للنظافة، ورفع الاشغالات وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة.

ختام الدورة التدريبية لأئمة وزارة الأوقاف بالغربية بآداب طنطا


ووجه المحافظ بالعمل على نظافة كافة الشوارع وإزالة الأتربة من على الجانبين، كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة، وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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التطوير والتجميل أعمال النظافة ورفع الإشغالات أعمال التطوير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات للمواطنين

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