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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ذكرى مباركة على الوطن وشعبه العظيم|القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة الإسراء والمعراج

صدى البلد

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1445هـ .

 

جاء فيها: "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج ، تلك الليلة المباركة التى كرم الله سبحانه وتعالى بها نبى الأمة محمداً صلوات الله عليه وسلامه بإسرائه من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلى ، متمنياً لسيادتكم موفور الصحة وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على الوطن وشعبه العظيم بكل الخير والبركات والأمن والإستقرار".

 

الإسراء والمعراج

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة ، يؤكدون إيمانهم المطلق بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التى تركها فينا نبى الأمة فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته ، لتظل مصر بعطاء وتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة وطناً أمناً مستقراً .

والله أدعوا أن يحفظ مصر وشعبها وأن يعيد على سيادتكم هذه الذكرى المباركة بكل اليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بكل الخير.

 

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

 

هذا وقد أصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى.

 

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً بنفس المناسبة .

 

كما هنأ الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

القوات المسلحة الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج ذكرى ليلة الإسراء والمعراج الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

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