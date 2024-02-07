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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال مشاركته بمعرض الكتاب.. الطفولة والأمومة: 20 ألف زائر استفادوا من أنشطتنا

صدى البلد

أشادت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتنظيم الرائع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، مؤكدة أن المشاركة كانت فرصة عظيمة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين لتعريفهم بالدور الذي يقوم به المجلس ولاسيما الخدمات التي يقدمها خط نجدة الطفل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، حيث وصل عدد المستفيدين لاكثر من 20 ألف زائر لجناح المجلس،

وأوضحت "عثمان" أن فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة نفذ ما يقرب من 280 نشاط تنوع ما بين ندوات بالتعاون مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، وورش عمل مع الأطفال تضمنت تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي يتم تنفيذها تحت رعاية  الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وورش عمل تحت عنوان "طفل آمن في عالم رقمي" هدفت إلى توعية الأطفال وأسرهم بكيفية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتهديدات التي قد يتعرضون لها كالابتزاز والتنمر الالكتروني وكيفية حماية بياناتهم الشخصية، وآليات الإبلاغ حال تعرضهم لأي خطر، عبر الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل.

وأضافت "عثمان" أنه تم تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين وعقد المسابقات المتنوعة وتوزيع الجوائز والهدايا العينية، والأنشطة التفاعلية مع الأطفال، كما عقد فريق عمل المجلس العديد من ندوات التوعية للأهالي والأسر المترددين على المعرض والتي تضمنت العديد من الموضوعات التي تهم الأسر المصرية والتربية الإيجابية وأهم وسائل التربية البديلة عن العنف، فضلا عن توزيع ما يقرب من 14000  منشور توعوي  ومطبوعات وهدايا وجوائز على الأطفال وزوار الجناح تضمنوا معلومات عن خط نجدة الطفل 16000 والمبادرات التى ينفذها المجلس، معربة عن سعادتها بالاقبال الكثيف الذي شهده المعرض هذا العام.

وقالت "عثمان" إن هناك بعض الجهات الشريكة التي تعاونت في تنفيذ بعض الأنشطة والندوات وعلى رأسهم هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، وهيئة إنقاذ الطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومؤسسة سيف ايجيبت، موجهة لهم الشكر والتقدير لتعاونهم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وجدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والتي كانت هذا العام تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة.

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