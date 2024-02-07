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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

رحمي يستجيب لمطالب النحالين ويوفر كافة الخدمات والتسهيلات والمنح لمربي النحل ومصنعي العسل خلال اللقاء التوعوي

محافظ الغربية يتابع فعاليات التمكين الاقتصادي لمربيي النحل ومصنعي العسل بقرية شبشير

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لمربيي النحل ومصنعي العسل بقرية شبشير التابعة لمركز طنطا أشهر القرى المنتجة لنحل العسل، ومنتجاته المختلفة، على مستوى الجمهورية.

 يأتي ذلك انطلاقا من توصيات اجتماع المحافظ مع مربيي ومصنعي العسل الذي عقد تنفيذا للتوصيات الصادرة من ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية والذي تم عقدة بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من أجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وكون الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد كبير من القرى المنتجة.

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وتضمنت الفعاليات عقد لقاء مع مربي ومصنعي العسل بحضور الدكتور فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب وكافة الجهات التنفيذية المعنية والخبراء والمتخصصين من جامعة طنطا لتذليل كافة التحديات التي تواجه مربي النحل ومصنعي العسل بالمحافظة.

وخصصت المحافظة 3 مكاتب خاصة لتذليل جميع المعوقات امامهم وتلقي طلبات النحالين للحصول على افادة الترخيص ومكتبين لخدمات البنك الزراعي ورواد النيل ومكتب للاستعلام عن خدمت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمربي ومصنعي العسل.

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وفي اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قامت المحافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي المصري بتنظيم قافلة عيون متخصصة ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى لأهالي مربي ومصنعي العسل بالقرية.

كما تم عقد ندوة توعوية بالمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمركز شباب شبشير الحصة وحملات طرق أبواب وندوات عن مخاطر الإدمان، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات قدمها التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

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الإقتصاد المصرى الانشطة الاقتصادية الأستاذ الدكتور التنمية البشرية التنمية المستدامة الجدي الخاص التمكين الاقتصادي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الجمهورية الجديدة الجديدة الجهات التنفيذية التو

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