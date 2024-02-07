أخبار التعليم.. بروتوكول تعاون بين جامعتي القاهرة وإيست لندن لإنشاء درجات علمية مزدوجة| تفاصيل..أيمن عاشور يثمن جهود العلماء المصريين في مؤشر المعرفة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



بروتوكول تعاون بين جامعتي القاهرة وإيست لندن لإنشاء درجات علمية مزدوجة| تفاصيل

وقعت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة إيست لندن، لإنشاء درجات علمية مزدوجة في مجالات الاقتصاد والتمويل والتسويق الرقمي للتدريس بجامعة القاهرة الدولية، وذلك في إطار استراتيجية جامعة القاهرة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وفي ضوء توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أيمن عاشور يثمن جهود العلماء المصريين في مؤشر المعرفة

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من مؤسسة السيفير (Elsevier)، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية، وذلك برئاسة الدكتور محمد الايسطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، والسيدة/ علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ... قرارات عاجلة بشأن طلاب المنازل والعمال

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وشروط تقدم طلاب المنازل والعمال لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .

رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية دقيقة لطفلة مصابة بشلل ولادي

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية بكلية الطب، عملية جراحية لطفلة ٦ شهور، مصابة بشلل ولادي كامل بالطرف العلوي الأيسر مع عدم القدرة على الحركة بإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة بواسطة الميكروسكوب الجراحي.

التعليم العالي: فوز 17 باحثًا بمنحة عمل لمختبرات المعهد المتحد للبحوث النووية بروسيا

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم اختيار الباحثين المصريين من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية الذي سيحصلون على 17 منحة عمل بالمُختبرات المُتطورة في المعهد المُتحد للبحوث النووية بروسيا، لمدة تتراوح بين عام إلى عامين قابلة للتجديد، بالإضافة إلى تمويل 15 مشروعًا بحثيًا مُشتركًا للباحثين المصريين مع علماء المعهد في مجالات بحثية متوافقة مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تخصصات هامة وهي (الفيزياء النووية، فيزياء الطاقة العالية، الفيزياء النيوترونية، الفيزياء النظرية، تكنولوجيا المعلومات، البيولوجيا الإشعاعية).

قوانين ولوائح "الحياة الجامعية" بفعاليات ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس

استكمل معهد إعداد القادة فعاليات ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس الذي يعقد تحت شعار قادة المستقبل، وبالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بمحاضرة بعنوان الحياة الجامعية " القوانين واللوائح والنظم".

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية المُستدامة للبلاد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد، مشيرًا إلى أن المعرفة والمعلومات أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.