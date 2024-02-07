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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية دقيقة لطفلة مصابة بشلل ولادي

صدى البلد

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية بكلية الطب، عملية جراحية لطفلة ٦ شهور، مصابة بشلل ولادي كامل بالطرف العلوي الأيسر مع عدم القدرة على الحركة بإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة بواسطة الميكروسكوب الجراحي.

 

وأوضح "النعماني" أن هذه العملية تعد من  أدق وأصعب الجراحات ذات المهاره العالية التي تم اجراءها بالوحدة، حيث تم خلالها إعادة توصيل جميع الأعصاب المتهتكه والمقطوعه بنجاح، مضيفاً ان وحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية تضم احدث الامكانيات والاجهزة الطبية المتطورة.

 

ما ساعد على نجاح العملية مع وجود فريق طبي متميز وعلى مستوى عال من الكفاءة، بما تمثل هذه العملية إضافة جديدة إلى سجل نجاحات الوحدة، حيث تقوي الوحدة بإجراء مثل هذه العمليات مجاناً  منذ انشائها في مايو  عام ٢٠١٤ وحتى الآن.

 

وقال الدكتور ياسر عثمان مدير وحدّة جراحه اليد والجراحات الميكروسكوبية إنه تم خلال العملية عمل استكشاف للضفيرة العصبية المغذية للطرف العلوي الأيسر، واستكشاف للأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي من العمود الفقري إلى الضفيرة العصبية، حتي مكان وصول الأعصاب في منطقة الإبط.

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وتبين وجود قطع بالعصب الجذري الخامس وخلع بالعصب السادس ووجود تليف بالأعصاب السابع والثامن والصدري الأول.

وأضاف الدكتور أحمد فيصل مدرس مساعد جراحة العظام أن إجراء العملية استغرق ما يقرب من ٩ ساعات،  موضحاً أن حالة الطفلة تحتاج إلى متابعة دقيقة لمدة عامين على الأقل بعد إجراء العملية.

 

وقدم والدي الطفلة خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني والفريق الطبي علي مجهوداتهم في إجراء هذه العملية الصعبة والدقيقة، معربين عن سعادتهم بنجاح العملية.

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