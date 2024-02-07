للأسر الأكثر احتياجاً|كوبونات تبدأ من 50 جنيه..مفاجأة في رمضان 2024

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، أنه من المقرر أن يتم طرح "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين، أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

كوبونات تبدأ من 50 جنيه

وأوضح في تصريحات صحفية أن فئات الكـوبونــات التي تطرحها وزارة التموين 50 و100 و150 و200 و250 و300 جنيه، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الماضي، ومن المقرر إعادة طرحها استعدادًا لاستقبال شهر رمضان 2024.

ولفت أن وزارة التموين أوشكت على الانتهاء من الاستعداد لإطلاق معرض أهلا رمضان والمقرر أن يفتتحه رئيس الوزراء منتصف الشهر الجاري ويستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة، وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.

بينما تستعد المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية وتتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عقد لقاء مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية، لبحث استعداداتهم لمعارض أهلا رمضان.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض أهلا رمضان بالمحافظات والمعرض الرئيسي وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية

وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تكثيف المعارض الخاصة بعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة تسهم فى تخفيف عبء حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، مثمنا إنطلاق معارض «أهلا رمضان» اعتبارًا من 15 فبراير 2024 لمدة شهر.

وأضاف" الباز" أن تلك المعارض تحمي الفئات الأكثر احتياجا والطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، من موجة التضخم التي تشهدها بعض أنواع السلع التي يدخل فيها بعض المكونات المستوردة، مؤكدا أهمية وضرورة توطين الصناعات المحلية بمختلف المجالات بما يكفى الإنتاج المحلي.

وشدد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق بمختلف قرى ونجوع محافظات الجمهورية، لاسيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه بالرغم من تراجع سعر الدولار فى الأسواق.

وأكد أهمية زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية التي تمس حياة المواطن اليومية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا منها.

فيما اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن الاستعدادات الجارية لانطلاق معارض «أهلا رمضان» اعتبارًا من 15 فبراير 2024 لمدة شهر، بإنشاء معرض رئيسي لكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، يسهم في حماية الأسرة المصرية من الشرائح متوسطة وصغيرة الدخل من الموجة التضخمية الحالية، وتمكينها من الوفاء باحتياجاتها الأساسية والاستهلاكية بالتزامن مع حلول شهر رمضان، لاسيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأكد على أهمية سرعة تخصيص الأراضي بكل محافظة لإقامة الشوادر وضمان قربها من المواطن المتوسط، على أن يتسق عددها مع طبيعة كل محافظة واتساعها وكتلتها السكانية، وذلك لضمان وصولها لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وضمان حصوله على احتياجاته السلعية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مشددًا أهمية زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية التي تمس حياة المواطن اليومية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا منها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إقامة معارض «أهلا رمضان» تتكامل مع جهود محاربة الغلاء ومواجهة محتكري السلع بتوفير جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية، التي تلبي احتياجات المواطنين، خاصة وأن فلسفة تأسيس تلك المعارض تهدف لتقليل حلقات التداول، وزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير السلع الغذائية للمواطنين مراعاة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتحجيم تبعاتها عليهم.

وأشار «أبو الفتوح»، إلى ضرورة زيادة نقاط الوصول للقرى والنجوع والأماكن النائية والحدودية، لمساندة محدودي الدخل وتأمين حصولهم على السلع الغذائية بتخفيف وطأة الموجة الراهنة عليهم، مشددًا أنها تمثل مصدر بهجة وطمأنينه للأسر الأقل دخلا بما تكفله من تحقيق الأمن الغذائي لأفراد الأسرة والمساهمة في ضبط الأسعار بالسوق، مطالبا الأجهزة الرقابية بضرورة التحرك الفاعل في المقابل لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل متكرر ومضطرب وزيادة الحملات الرقابية لإحكام قبضتها على السوق المحلية.

أكثر من 80 سلعة

وتستعد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لاستقبال شهر رمضان الكريم بمضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تتراوح بين 25-30%، لرفع العبء عن المواطنين، وذلك من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة، فى اطار مبادرة " خير مزارعنا لاهالينا "، حيث يتم الاستعداد حاليًا لاقامة أكبر معرض للسلع الغذائية بمبنى الزراعات المحمية التابع للوزارة في الدقي.

وتطرح الوزارة فى منافذها نحو أكثر من 80 سلعة، منها أنواع اللحوم المختلفة البلدي والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد، والحمام ، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى.

وأوضح المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمسئول عن المنافذ أنه يتم طرح الخضار والفاكهة والبقوليات والسلع الغذائية واللحوم المجمدة ومصنعاتها واللحوم البلدية والضاني والدواجن المجمدة ومصنعاتها والأسماك المجمدة و العسل وزيت الزيتون والألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودي الدخل.

وأضاف صالح أنه يتم حشد جهود الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وأن يكون للوزارة دور إيجابي ومباشر في خدمة ودعم المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار، من خلال ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، بكافة منافذها الثابتة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، و المتحركة التي تجوب القرى والمحافظات المختلفة.

وأكد مستشار وزير الزراعة، استمرار مبادرة الوزارة: "من خير مزارعنا لأهالينا"، في توفير السلع والمنتجات للمواطنين، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالاسواق لافتا الى ان هناك توجيهات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار التواجد بكافة المحافظات، وتكثيف ضخ السلع والمنتجات بمنافذ الوزارة في كافة المحافظات، فضلا عن دعمها بالمنافذ المتحركة.

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفر الشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة، ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة إنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح، ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد كلف المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة، مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظراً لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة .