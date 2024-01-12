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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سلع مجانية.. التموين تطرح كوبونات الخير لدعم الأسر الأكثر احتياجا

صدى البلد

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام عن طرح "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين او اي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

فئات كوبونات الخير من التموين

وبدأت فئات الكوبونات التي تطرحها وزارة التموين 50 و 100 و150و 200 و 250 و 300 جنيه استعدادا لاستقبال شهر رمضان الماضي ومن المقرر إعادة طرحها استعدادا لاستقبال شهر رمضان 2024.

موعد انطلاق معرض أهلا رمضان 

وأعلنت وزارة التموين عن موعد انطلاق معرض أهلا رمضان 2024 حيث أكد الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان معارض اهلا رمضان سوف تنطلق في منتصف شهر فبراير القادم وتستمر لمدة شهر، واكد خلال لقاءه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض اهلا رمضان حيث سيتم انشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد ادني 3 معارض اضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة  مشيرا الي ان المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

أماكن معارض أهلا رمضان

وأضاف المصيلحي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض اهلا رمضان بالمحافظات والمعرض الرئيسي وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأكد المصيلحى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر، كما اثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

كما شدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من ٢-٣ شهور فضلاً عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية واسعار مناسبة.

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