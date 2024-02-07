محافظ الجيزة يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بـ أبوالنمرس

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مساء اليوم الأربعاء، وذلك بمسجد عبداللطيف بمركز ومدينة أبوالنمرس.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم خطبة لمدير مديرية الأوقاف بالجيزة حول الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج واختتم الاحتفال بالإبتهالات الدينية.

وأكد المحافظ أن تلك الرحلة المباركة التي جاءت لنستلهم منها معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام الطيبة على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في أمان ورفعة وازدهار، وأن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية أمناً واستقراراً في ظل قيادتها الحكيمة".

وعقب الاحتفالية تلقى المحافظ تكريما من مدير مديرية الأوقاف ثم كرم راشد عددا من المتميزين فى الأنشطة الدعوية وهم (عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز و يوسف السيد عبد المعطي بنشاط حفظ القرآن الكريم من ذوى الهمم) و ( جيهان يس يوسف و أمال محمود البيومى و منال عبدالمجيد المسلاوى وكاميليا محمد كامل و فادية فؤاد حسن ضمن المتميزات من الواعظات المتطوعات بالنشاط الدعوى) و ( يوسف محمود محمد ومحمد مصطفى محمد وتيم الله حسين عبدالنبى ومعتز جميل جمال و محمد أشرف عبدالله ومصطفى جميل جمال ضمن المتميزين من الطلاب أصحاب المواهب المشاركين بالنشاط الصيفى) و ( ربيع مرزوق عبدالعاطى و عماد محمد محيى و أسعد قطب عبد الموجود ضمن المتميزين من الأئمة المشاركين فى النشاط التثقيفى للطفل).

حضر الاحتفال إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد والعميد محمد شافعى المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرو المديريات و القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة وجموع من المصلين.

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