التهاب اللوزتين .. الأعراض والأكثر إصابة بها

عندما تصاب بالتهاب اللوزتين والتهاب الحلق، تتورم اللوزتان وتسبب لك عدم الراحة، قد يكون من الصعب البلع لأن بعض الأشخاص يشعرون بعدم الراحة في الحلق، يمكن أن تساعدك العلاجات المنزلية لالتهاب اللوزتين على الشعور بالتحسن، على الرغم من أنها يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللوزتين من البالغين لأن اللوزتين لديهما أكبر وأكثر عرضة للبكتيريا، يواجه الأطفال أيضًا صعوبة في الامتناع عن تناول الأشياء الحامضة أو الباردة، وغالبًا ما يضعون أيديهم في أفواههم، كل هذه العادات تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللوزتين.

أعراض التهاب الحلق

يمكن أن تسبب اللوزتين ألمًا شديدًا وعدم ارتياح إذا تركت دون علاج، استخدم العلاجات المنزلية لالتهاب اللوزتين وتهدئة التهاب الحلق قبل أن تشتد العدوى.

يسبب التهاب اللوزتين عادة التهابًا شديدًا في الحلق، والذي يمكن أن يكون مستمرًا ويتفاقم عند البلع، قد يظهر الحلق باللون الأحمر ومنتفخًا، قد يعاني بعض الأشخاص من حكة في الأذن والحنجرة، إلى جانب السعال الجاف.

بسبب الالتهاب والتورم، قد يكون البلع مؤلمًا وغير مريح. قد يؤدي الطعام الصلب أيضًا إلى وخز اللوزتين ويسبب المزيد من الألم.

قد تبدو اللوزتان أكبر من المعتاد وتؤدي إلى انسداد الجزء الخلفي من الحلق، كما أنها تعيق التنفس في حالة التهاب الحلق أيضًا.