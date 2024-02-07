نزار فارس: أنا عمري ما كنت سبب في خراب بيوت حد

أكد الإعلامي نزار الفارس، أنه لم يعد بيني وبين حورية فرغلي أي خلاف، مشيرا إلى أن فكرة زواجي من الفنانة حورية فرغلي يحكمها النصيب.

وقال نزار الفارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “سبب خلافي مع حورية فرغلي شخص قريب منها وبتسمع كلامه، مؤكدا أن حورية فرغلي فنانة محترمة وموهوبة”.

وتابع الإعلامي نزار الفارس، أنه “أنا عمري ما كنت سبب في خراب بيوت حد، مؤكدا أنه أنا مش متجوز عشان أقول بيتي اتخرب بسبب حورية فرغلي”.

اتصالح مع رانيا يوسف

وأشار نزار الفارس إلى أنه "اتشرف اني اتصالح مع رانيا يوسف وهي فنانة جميلة جدا".