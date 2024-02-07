عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزار فارس: أنا عمري ما كنت سبب في خراب بيوت حد

الإعلامي نزار الفارس
الإعلامي نزار الفارس

أكد الإعلامي نزار الفارس، أنه لم يعد بيني وبين حورية فرغلي أي خلاف، مشيرا إلى أن فكرة زواجي من الفنانة حورية فرغلي يحكمها النصيب.

 

وقال نزار الفارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “سبب خلافي مع حورية فرغلي شخص قريب منها  وبتسمع كلامه، مؤكدا أن حورية فرغلي فنانة محترمة وموهوبة”.

 

وتابع الإعلامي نزار الفارس، أنه “أنا عمري ما كنت سبب في خراب بيوت حد، مؤكدا أنه أنا مش متجوز عشان أقول بيتي اتخرب بسبب حورية فرغلي”.

 

 اتصالح مع رانيا يوسف

وأشار نزار الفارس إلى أنه "اتشرف اني اتصالح مع رانيا يوسف وهي فنانة جميلة جدا".

نزار فارس حورية فرغلي رانيا يوسف نهال طايل برنامج “تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

ترشيحاتنا

وكيل موازنة البرلمان يفجر مفاجأة عن قرارات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور

سعر فولكس فاجن تيرامونت في السعودية

رئيس الغرف التجارية بالجيزة:يمكن مضاعفة حجم الصادرات المصرية..لأكثر من 100 مليار دولار|فيديو

المالية: لن يوجد موظف حكومى دخله أقل من 6 آلاف جنيه

حكم صيام 27 رجب منفردا وهل صام النبي الإسراء والمعراج؟ الإفتاء تحسم الجدل

"هتتطبق الشهر الجاي" | زيادة الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.. وهذا موقف القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ