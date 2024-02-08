خطوات مهمة للتفريق بين زيوت السيارات الأصلية والمغشوشة

يقع بعض ملاك السيارات أحياناً ضحية لاستخدام الزيت المغشوش، حيث يواجهون صعوبة كبيرة في التمييز بين الزيت الأصلي والزيت المقلد، وذلك نتيجة للتشابه الكبير بينهما.

التفريق بين زيوت محركات السيارات الأصلية و المغشوشة

هناك العديد من الطرق التي تساعدك على التمييز بين زيت المحرك الأصلي والمقلد سواء قبل استخدام الزيت أو بعد استخدامه ومن أهم هذه الطرق ما يلي: