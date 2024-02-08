خطوات مهمة للتفريق بين زيوت السيارات الأصلية والمغشوشة

يقع بعض ملاك السيارات أحياناً ضحية لاستخدام الزيت المغشوش، حيث يواجهون صعوبة كبيرة في التمييز بين الزيت الأصلي والزيت المقلد، وذلك نتيجة للتشابه الكبير بينهما.
التفريق بين زيوت محركات السيارات الأصلية و المغشوشة
هناك العديد من الطرق التي تساعدك على التمييز بين زيت المحرك الأصلي والمقلد سواء قبل استخدام الزيت أو بعد استخدامه ومن أهم هذه الطرق ما يلي:
- التأكد من وجود شعار شعار SAE ، وهو اختصار لشهادة جودة تمنحها جمعية مهندسين السيارات الأمريكية، وهو دليل على جودة الزيت.
- فحص قوام الزيت وتجانسه، حيث يكون الزيت الأصلي ذو قوام متجانس ومتماسك
- التأكد من لون الزيت، حيث يكون لون الزيت الأصلي كهرماني amber ومائل قليلا إلى العسلي ويجب أيضا أن يكون شفاف بحيث تستطيع أن ترى انعكاس صورتك من خلاله.
- الشراء من منافذ البيع المعتمدة للشركات من خلال منافذها داخل محطات الوقود أو مراكز الصيانة المعتمدة
- سماع أصوات خشنة من المحرك
- التأكد من وجود شعار API ، حيث يدل ذلك على أن هذه النوعية من الزيوت حاصلة على رخصة الجودة من معهد النفط الأمريكي.