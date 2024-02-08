هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تخفف من آلام الديسك في أسفل الظهر، ولكن يجب ملاحظة أنها لا تعد علاجًا نهائيًا وقد تكون فقط مساعدة مؤقتة، قبل تجربة أي علاج منزلي، يُفضل استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتوجيه العلاج المناسب، وإليك بعض العلاجات المنزلية المحتملة، بحسب ما نشره موقع إكسبريس :

علاجات منزلية للتخلص من آلام الديسك أسفل الظهر

الراحة والتمدد: يمكن أن يساعد الحصول على قسط من الراحة وتجنب الأنشطة التي تسبب زيادة في الألم. كما يمكن ممارسة تمارين التمدد للعضلات الأساسية والظهر لتخفيف التوتر وتحسين مرونة العمود الفقري.

تطبيق الثلج والحرارة: يمكن استخدام حزمة الثلج أو الحرارة لتخفيف الألم. يمكن وضع حزمة الثلج لمدة 20 دقيقة على الظهر لتقليل التورم والتهيج، بينما يمكن استخدام الحرارة (مثل الماء الدافئ أو القارورة الساخنة) لتخفيف العضلات المشدودة.

التمارين الرياضية المنخفضة التأثير: يمكن ممارسة بعض التمارين المنخفضة التأثير مثل المشي والسباحة لتقوية العضلات ودعم العمود الفقري. تأكد من استشارة الطبيب أو العامل الصحي قبل بدء أي برنامج تمارين جديد.

تدليك العضلات: يمكن استخدام تقنيات التدليك اللطيفة لتخفيف التوتر وتحسين تدفق الدم إلى المنطقة المتأثرة. يمكنك استخدام الزيوت المعطرة أو الزيوت الأساسية المهدئة مثل زيت اللافندر أو زيت النعناع.

الأدوية البدون وصفة طبية: يمكن استخدام الأدوية المسكنة المتاحة بدون وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو مراهم مسكنة للألم لتخفيف الألم المؤقت. ومع ذلك، يجب مراعاة التوجيهات والجرعات الموصوفة على العبوة وعدم استخدامها لفترة طويلة دون استشارة الطبيب.

من المهم أن تتذكر أن هذه العلاجات المنزلية ليست بديلاً للعناية الطبية المهنية. إذا استمرت آلام الديسك في الظهر أو تفاقمت، يجب عليك استشارة المتخصص الرعاية الصحية لتقييم الحالة وتقديم العلاج المناسب. قد يشمل العلاج المهني العلاج الطبيعي، والعلاج التحفظي، والأدوية الموصوفة، وفي بعض الحالات الشديدة قد ينصح بالجراحة.

لا تنسى أن الوقاية هي الأفضل، لذا يُنصح باتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، وتجنب تحركات الجسم القاسية .